به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده اثر سعی دارد با این کتاب مخاطب را با تعاریف فراداستان و همچنین جنبههای مختلف آن آشنا کند.
فراداستان متکی بر برداشتی از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است، اینکه محال است جهانی عینی یا ابژکتیو را توصیف و تبیین کرد؛ چراکه مشاهدهگر همواره امر مورد مشاده را تغییر میدهد. با این همه علایق و دلمشغولیهای فراداستان از این هم پیچیدهتر است. فراداستان نشانگر عدم قطعیت این رابطه است. اگرچه اصطلاح «فراداستان» اصطلاحی جدید است، رویه آن به قدمت خود رمان است. فراداستان گرایش یا عملکرد ذاتی تمامی رمانها است. این فرم داستانی صرفا به دلیل شکوفایی کنونی آن ارزش مطالعه را ندارد، بلکه در عین حال، بصیرتهایی را هم در مورد ماهیت بازنماینده داستان و تاریخ ادبی رمان به مثابه یک ژانر پیش مینهد. مطالعه فراداستان به معنای مطالعه همان چیزی است که به رمان هویت خاصش را میبخشد.
«فراداستان» با بررسی داستاننویسی در آمریکا و بریتانیا آغاز میشود و عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیچیده آن زمان را بررسی میکند؛ عواملی که بر نقد داستانها اثرگذار بودهاند.
پاتریشیا وو، فراداستان را نوشتاری داستانی میداند که بهشکلی خودآگاهانه و نظاممند، به وضعیت خود به مثابه یک شیءِ مصنوع توجه میکند تا پرسشهایی راجع به ارتباط بین داستان و واقعیت مطرحکند. وی معتقد است که نوشتار فراداستانی معاصر، هم یک پاسخ و هم تلاشی است برای رسیدن به دید کاملتری که طبق آن «واقعیت» و «تاریخ» اموری موقتی هستند.
فراداستان چیست و چرا آنقدر از آن بد میگویند؟، خودآگاهی ادبی: مراحل تکوینی، تکامل ادبی: جایگاه نقیضه پردازی، آیا رماننویسها دروغگویند؟، امر داستانی و زمینه: از ایفای نقش تا بازیهای زبانی عنوان بخشهای مختلف کتاب هستند.
این کتاب در شمارگان 1500 نسخه و قیمت 5500 تومان منتشر شده است.
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