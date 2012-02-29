انتخابات نشانگر استقلال کشور/ فدایی از نمایندگان انقلابی و پاکدست است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل عصر امروز در همایش جبهه متحد اصولگرایان که در مسجد فیروزآبادی شهرری برگزار شد، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس نهم گفت: این انتخابات امتحان دیگری برای ملت ایران است و باید در این دوره از انتخابات نیز بار دیگر حضور یابند تا نمایندگان خود را انتخاب کنند.

وی با اشاره به سه شعار اصلی انقلاب اسلامی ایران گفت: شعار مردم در سال 57 استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود و کماکان این شعار لحاظ می شود.استقلال از آن حیث که ملت با حضور در عرصه انتخابات استقلال خود را نشان می دهد.



وی گفت: این مردم ما هستند که نمایندگان خود را انتخاب می کنند و دیگران برای آنان تصمیم گیری نمی کنند در حالیکه در زمان شاه نمایندگان را سفارت انگلیس تعیین می کرد.



عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان افزود: اگر اتفاقات یک سال اخیر در منطقه را کنار بگذاریم متوجه خواهیم شد که هیچ کشوری را همچون ایران پیدا نمی کردیم که در آن استقلال وجود داشته باشد.



وی افزود: این مردم هستند که خود آزادانه نمایندگان خود را انتخاب می کنند و کسی آنان را برای انتخاب نامزدی تحمیل نمی کند.حتی در این دوره که حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی قدم به میدان انتخابات نهاده اند فقط پشتیبانی خود را اعلام کرده اند.



حداد عادل با اشاره به اینکه انتخابات در فضایی سالم برگزار می شود، گفت: دولت، وزارت کشور و هیئت نظارت در آراء خیانت نمی کند و این آزادی در انتخابات وجود دارد.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: البته دشمنان تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا مردم در انتخابات شرکت نکنند تا انتخابات به تقویت نظام منتهی نشود.



حداد عادل در ادامه سخنانش به سناریوهای غرب علیه انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: دیدیم که آمریکا موضوع ترور سفیر عربستان از سوی ایران را مطرح کرد و پس از آن رسانه های اسرائیلی برنامه های خود را صرف این موضوع کردند ضمن آنکه با تحریم نفت می خواهند به مردم فشار وارد شود و اوضاع اقتصادی را آشفته کنند.



مشاور عالی مقام معظم رهبری افزود: البته دشمنان از 6 ماه پیش این برنامه ها را آغاز کرده بودند و نحوه این برنامه ها را می توان در صدای آمریکا و بی بی سی مشاهده کرد. آنان در برنامه های خود از مردم التماس می کنند که در خانه ها بنشینند و در انتخابات شرکت نکنند.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره بر حضور مردم در انتخابات تاکید داشته اند، به فرمایشات معظم له در 19 دی و دیدار امروز ایشان با مردم اشاره کرد و گفت: معظم له در تاریخ 19 دی اذعان داشته بودند که به فضل الهی مطمئن هستند که حضور مردم در 12 اسفند حضوری دشمن شکن خواهد بود.همچنین ایشان در دیدار امروز خود تاکید کرده بودند که حضور مردم سیلی سختی را به گوش استکبار خواهد زد.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه عنوان اصولگرایی تجربه سیاسی از مجالس ششم، هفتم و هشتم است، افزود: از این جهت ساز و کاری مبتنی بر وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم با محوریت روحانیت تدوین شد و در حال حاضر اصولگرایان با شعار خانه ای بسازیم شایسته ملت ایران وارد عرصه انتخابات شده اند.



عضو کمیته داوری و نظارت جبهه متحد اصولگرایان همچنین با بیان اینکه در فهرست جبهه متحد نیروهای انقلابی قرار گرفته اند، افزود: در این فهرست افرادی حضور دارند که از خانواده شهدا و جانبازان هستند همچنین وزرای سابق در این فهرست حضور یافته اند.



حداد عادل ضمن تشکر از زحمات حسین فدایی در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای فدایی حقیقتا از بهترین نمایندگان مجلس هستند وی نماینده انقلابی و پاک دست است .



بنا بر این گزارش قبل از سخنان غلامعلی حداد عادل، حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان طی سخنانی با اشاره به برنامه های دشمنان برای کمرنگ نشان دادن حضور مردم در صحنه انتخابات گفت: امیدواریم در این دوره از انتخابات نیز مردم با اتحاد و زیر سایه ولایت مشت محکمی به استکبار جهانی بزنند.



وی خطاب به شرکت کنندگان در همایش جبهه متحد اصولگرایان گفت: یک رای شما تیری است به دشمن و امیدواریم مجلس آینده مجلسی موفق و کارآمد باشد. مجلسی که در آن عقلانیت، عدالت خواهی، ظلم ستیزی و مردمی بودن لحاظ شود. مجلسی که فضای کارشناسی و اعتدال در آن دیده شود.

فدایی گفت: روحیه اعتدال با رفتار عقلانی تناقضی ندارد.