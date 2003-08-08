خيلي از شاعران موفق از حوزه هنري برخاسته اند

اين شاعربا بيان اين مطلب به خبرنگارادبي"مهر" افزود :اگر چه جلسات ما تخصصي نيست اما ازهر گروه شعري به اين جلسات مي آيند، و مي توانند اشعار خود را براي حاضران بخوانند .

براتي پور در پاسخ به انتقاد عده اي كه مي گويند در اين جلسه شعرها به طورعلمي نقد نمي شود ، گفت : انتقاد دوستان را مي پذيرم . اما ما درحد توان آثاررا نقد مي كنيم و قبول دارم جلسه نقد و شعر خواني ما چندان تخصصي نيست . اما با يد به دوستان مبتدي هم اجازه داد اشعارشان را بخوانند ، اگرما اجازه ندهيم آنها شعرهايشان را اينجا بخوانند، پس كجا بايد اين كاررا انجام دهند . در اين جلسات هركس به اندازه خود بهره مي برد، چون گاهي شاعران توانمند با حضور و شعر خواني سطح كيفي جلسه را بالامي برند .

وي افزود : سطح كيفي بعضي از اشعار پايين است و در حد نقد نيست وما به توصيه هاي كلي به سرايندگان اينگونه شعرها اكتفا مي كنيم .

اما درمورد ديگر آثار ي كه در جلسه خوانده مي شود ، من سعي مي كنم كمتر صحبت كنم و بيشتر اجازه مي دهم دوستان حاضر در مورد اشعار نظر بدهند و اگر ايرادي بود كمك مي كنم . گاهي هم دوستان درمورد شعر با هم بحث مي كنند كه اين كارهم تا جايي كه به جنجال نكشد ادامه خواهد داشت .

براتي پوردر پاسخ به اين پرسش كه پس نقد تخصصي براي شاعراني كه سطح شعرشان بالاتر است چه مي شود ، اظهار داشت : دوستان ديگر ما درحوزه هنري ،جلسه اي ماهانه براي نقد اشعارشاعران توانمند و صاحب مجموعه برگزار مي كنند. البته من پيشنهاد داده ام اين جلسه در ميان جلسات هفتگي شعر نيز برگزار شود.

گفتني است جلسات هفتگي شعر در حوزه هنري روزهاي چهار شنبه هر هفته ساعت 30/16 آغاز مي شود .

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