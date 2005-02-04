دين پشتوانه فرهنگ و تمدن اسلامي است //جشنواره كتاب دين اقدامي در راستاي نظام مند كردن و ساماندهي فعاليت در اين عرصه است

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر" ، احمد مسجد جامعي وزير فرهنگ وارشاد اسلامي با يادآوري اين كه در حوزه فعاليت هاي مسلمانان كتاب از سهم و جايگاه ويژه اي برخوردار است ، مجموعه نسخ خطي شرقي در كتابخانه هاي مختلف جهان را بيانگر انبوه توليدات در حوزه تمدن و فرهنگ اسلامي در زمينه كتاب اعلام كرد و گفت : كتاب به عنوان نماد فرزانگي ، فكر و انديشه مي تواند بيانگر حوزه وسيع تفكرات ديني و تفكرات حوزه تمدن اسلام باشد .

وزير فرهنگ وارشاد اسلامي با اعلام اين كه شروع انقلاب با كتاب ارزشمند امام همراه بود و از همان زمان حركت وسيعي به سمت كتاب و كتابخواني آغاز شد ، پيروزي انقلاب را سرآغازي براي مطالعات وسيع و جهاني در مورد اسلام عنوان كرد و افزود : آمار به خوبي بيانگر تأليف ، تحقيق و پژوهش در زمينه نشر كتب ديني و اسلامي را در سطح جهان نشان مي دهد .

وي با تأكيد بر رشد آمار نشر كتاب در ايران گفت : در سال 56 ، كمتر از 1500 عنوان كتاب منتشر شد كه اين تعداد در سال 82 نزديك به 40 هزار عنوان بوده است ، يعني در مدت 25 سال ، رشد كتاب كشور 27 برابر شده است .

مسجد جامعي در مورد رشد كتاب هاي ديني گفت : بر اساس آمار خانه كتاب ايران ، در سال 70 تعداد عناوين رده دين 1036 عنوان بوده و در سال 82 اين رقم به بيش از 7 هزار و 50 عنوان رسيده است .

وي در ادامه با تأكيد بر اين كه بسياري از آثار حوزه هنر و ادبيات نيز به نوعي با دين در ارتباط هستند اما در اين آمارگيري محسوب نشده اند ، گفت : در حوزه نشر دين ، صرفا ارتقاء كمي نبوده بلكه به لحاظ كيفي نيز زيرساخت هايي شكل گرفته كه به رونق نشر ديني كمك كرده و ارتقاء نسبي كيفيت حوزه نشر دين را موجب شده است .

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با يادآوري اين كه رشد فكري جامعه نيز به گونه اي است كه سطح توقع و انتظارات بالا رفته است ، افزود : مقايسه سطح كيفي كتابهاي منتشر شده ، ويرايش ، درست نويسي ، طراحي ، ارجاع به منابع و تنظيم استوار و همچنين پاسخگويي به نيازها ، نشان مي دهد كه روند رو به رشدي در اين عرصه وجود دارد .

وي افزايش نقد كتاب در جامعه را نشانه رونق و شكوفايي اين عرصه اعلام كرد و يادآورشد : نداشتن الگوهاي مناسب نقد كتاب و عدم ارائه تعريف صحيح از روابط اخلاقي جامعه ، شرايطي را ايجاد كرده بود كه زمينه فعاليت نقد را محدود ساخته بود اما در شرايط فعلي اين روند افزايش خوبي داشته و با استقبال نيز مواجه شده است .

مسجد جامعي برگزاري جشنواره كتاب دين را اقدامي در راستاي نظام مند كردن و ساماندهي فعاليت در اين عرصه عنوان كرد و گفت : باور ديني نسل امروز استوار و پايدار است ، اما در هر زمانه اي پرسش هاي متناسب با آن دوره مطرح مي شود كه بزرگان حوزه دين مي بايست با ايجاد ظرفيت هاي لازم ، پاسخگوي آنها باشند .

وي با تأكيد بر اين كه دين پشتوانه فرهنگ و تمدن اسلامي است ، افزود : در اين زمينه جوانان نيازمند سرمايه گذاري هاي بيشتري براي پاسخگوي به نيازها دارند . كتاب هاي ديني نيز نياز به خلاقيت و خلاقيت نيز نياز به پشتيباني دارد . در خلاقيت امكان خطا وجود دارد و لازم است كساني به محققان كمك كنند تا شاهد خلق آثار ارزشمندي باشيم كه پاسخگوي نياز امروز جامعه باشد .

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اعلام اين كه طي سال هاي اخير در حوزه زبان غير فارسي نيز فعاليت هاي ديني مطلوبي صورت گرفته است ، گفت : تلاش مي كنيم با اعطاي كد مشترك ، مجموعه آثار فارسي منتشر شده را در سطح بين المللي عرضه كنيم .

وي با يادآوري اين كه امروز ديگر لبنان و مصر تنها پايگاه هاي پاسخگو به نيازهاي جهان نيستند ، تصريح كرد : ايران نيز مي تواند به عنوان يك قطب در اين زمينه نقش آفرين باشد . لازم است براي چشم انداز آينده ايران به عنوان يك مركز مطالعات ديني نگريسته شود و براي زبان هاي غير فارسي هم برنامه هايي داشته باشيم .

مسجد جامعي با اعلام اين كه مطالعات جهاني حوزه دين رو به گسترش است وچشم انداز روشني را براي آن مي توان پيش بيني كرد ، گفت : در گزارش كتاب جهاني سال در بخش اسلام بيش از 800 عنوان كتاب به مرحله رقابت رسيده اند و اين غير از توليدات كشور ايران است كه به خوبي چشم انداز نشر ديني و حوزه فكر و انديشه ديني و اسلامي و همچنين انديشه شيعي در جهان را نشان مي دهد .

وزير فرهنگ وارشاد اسلامي تصريح كرد : اين امر مسئوليت ما را مضاعف مي كند چرا كه چشمه جوشان فكر و انديشه شيعي به مدد متفكران و بزرگان و فرهيختگان در طول قرن ها شكل گرفته و به بركت انقلاب به شكوفايي مضاعف رسيده است و وظيفه ماست كه در اين زمينه گوهر تابناك حقيقت جاويدان را پاسدار باشيم .