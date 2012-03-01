مذاکره برای ساخت مستند زندگی حجازی /اختتامیه جشنواره 100

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری جشنواره دو روزه فیلم 100 و همچنین برگزاری اختتامیه با شکوه برای برگزیدگان این رویداد فرهنگی و در نهایت حضور دلگرم کننده اهالی سینما به خصوص آقای بازیگر در این مراسم یکی از مهمترین ویژگی های خوب این جشنواره و البته مراسم اختتامیه این جشنواره بود.

عزت‌الله انتظامی در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره فیلم 100 گفت که فیلمسازی در 100 ثانیه روایت زندگی در کوتاه‌ترین شکل ممکن است. درست مانند زندگی در دنیا که کوتاه است و به یادماندنی و اگر درست زندگی کنی عنصر عمق به این زندگی کوتاه افزوده می‌شود.

- یکی از ویژگی های برگزاری این جشنواره مدیریت سازمان یافته در برگزاری این رویداد فرهنگی بود که بر پایه نظم طراحی شده بود. اما مراسم اختتامیه این رویداد فرهنگی فرصتی تا مدیریت آگاه و جوان دبیر هشتمین دوره از جشنواره فیلم 100 نمود عینی پیدا کند و همینگونه هم شد. اما حواشی ایجاد شده در برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره این موفقیت را به کام برگزار کنندگان به خصوص حسین غریبی ربانی دبیر این جشن فرهنگی تلخ کرد. ماجرا از این قرار بود که نورالدین زرین کلک یکی از پیشکسوتان هنر انیمیشن به عنوان داور حضور داشت . این انیماتور در بخشی از صحبت های خود در پاسخ به مجری برنامه گفت که از دانشگاه اخراج شده و به نوعی ماجرای اخراج خود از دانشگاه تهران را باردیگر بیان کرد.

این موضوع اعتراض یکی از خبرگزاری ها مبنی بر چرایی دعوت از یک استاد اخراجی به دلایلی که در دوران خود بسیار مطرح بود را برانگیخت و درادامه هم حوزه هنری اعلام کرد این در انتخاب این انیماتور دچار اشتباه شده است. اما ماجرا به همین جا ختم نشد چراکه شنیدیم که غریبی ربانی که داوری دو دوره از جشنواره فیلم 100 را به عهده داشته از کار خود در حوزه هنری استعفا کرده است.

اما پس از این رویداد ها و حدس و گمان هایی مبنی بر استعفای ربانی ، علی درستکار کارشناس مذهبی این جشنواره و همچنین داور این جشنواره طی یادداشتی جوان گرایی در برگزاری این رویداد را از ویژگی های آن دانست و در بخشی از نوشته خود عنوان کرد که روش و منش همه بزرگان ما بزرگواری و چشم‌پوشی از خطای همه اطرافیان است؛ نکته‌ای که قطعا بدون آن نخواهیم توانست داعیه اخلاق و اخلاقی بودن داشته باشیم. بدون به‌ کار بردن این روش، نه‌ تنها "جذب حداکثری و دفع حداقلی" قابلیت تحقق پیدا نخواهد کرد، بلکه زمین بازی محدودتر خواهد شد و احتمال درصد خطاهای خواسته و ناخواسته بازیکنان و تذکرات متنوع داوران بالاتر خواهد رفت. حیف نیست؟!

- خبر دیگر اینکه بهرام عظیمی کارگردان انیمیشن بلند "تهران 1500" اکران نوروزی فیلم خود را حق سینما دوستان دانست و گفت که اکران نوروزی این فیلم حق مسلم مخاطب ایرانی است که بعد از 54 سال از تاریخ ورود این هنر صنعت به ایران در یک عیدانه شاهد فیلم بلند انیمیشن باشد.

یکی دیگر از اخبار رسیده در حوزه انیمیشین این است که سریال انیمیشن "عصر حجر" برای دومین بار با مدیریت دوبلاژ محمود قنبری دوبله می شود. این دوبلور در توضیح این خبر گفت که این سریال یک بار توسط خودم دوبله شده بود و حالا دوباره این فیلم را برای دوبله مجدد بعد از چند سال به من تحویل داده‌اند تا بار دیگر این سریال انیمیشن دوبله شود.

- یکی از اخبار مهم در حوزه مستند، خبر ساخت فیلمی درباره ناصر حجازی بود به این ترتیب که خبر آمد کیومرث پوراحمد، حسن فتحی و بهروز خلجی سه کارگردان سینمای ایران برای ساخت فیلم مستندی درباره زندگی ورزشی ناصر حجازی با خانواده این قهرمان استقلالی وارد مذاکره شدند.

بهناز شفیعی همسر زنده یاد ناصر حجازی گفت که مذاکره اولیه با کیومرث پوراحمد مبنی برساخت این مستند انجام شده است. اما این کارگردان اعلام کرد که یک پروژه نیمه تمام در دست دارد و قرار است پس از اتمام این پروژه درخصوص کم و کیف ساخت این مستند به مذاکره و نتیجه گیری نهایی برسیم.او اظهار تمایل کرد به ساخت این فیلم توسط کیومرث پور احمد کرد.

- خبر دیگر اینکه موسسه تصویر شهر خبر از تولید 50 فیلم کوتاه با موضوع شهروند مداری در این موسسه داد. داروغه زاده مدیرعامل موسسه تصویر در توضیح چرایی تولید 50 فیلم کوتاه گفت که در ادامه برگزاری چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهر و در جهت فرهنگ سازی موضوعات شهری اقدام به حمایت و مشارکت50 عنوان فیلم کوتاه (داستانی ، مستند و انیمیشن) توسط فیلمسازان خلاق و با تجربه نموده است.

- خبر آخراینکه جواد اردکانی پس از تجربه ساخت فیلم جنگی شورشیرین در دومین همکاری خود با ابراهیم اصغری فیلم سینمایی زندگی "شهید نورعلی شوشتری" را کارگردانی می کند و پیش تولید این فیلم اردیبهشت سال 91 آغاز می شود.

شهید شوشتری در سال 1327 در نیشابور متولد شد. او یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در عملیاتی تروریستی به شهادت رسید.