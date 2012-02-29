تساوی تیم ملی ایران برابر قطر در نیمه اول/ دژآگه اولین گل ملی را زد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2014 از ساعت 17 امروز به قضاوت روشن ایرماتوف در ورزشگاه آزادی برابر قطر آغاز شد که در پایان نیمه اول دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند.

در این دیدار که در حضور بیش از 40 هزار تماشاگر آغاز شد تیم ملی فوتبال کشورمان با ترکیب مهدی رحمتی، هادی عقیلی، جلال حسینی، مهرداد پولادی، خسرو حیدری، جواد نکونام(کاپیتان)، پژمان نوری، علی کریمی، محمدرضا خلعتبری، اشکان دژآگه و محمد قاضی به مصاف قطر رفت و در همان دقایق ابتدایی بازی توسط اشکان دژاگه در دقیقه 5 به گل برتری دست پیدا کرد.

دژآگه که نخستین بازی ملی اش برای ایران را پشت سرگذاشت پس از آنکه با استقبال تماشاگران مواجه شد در دقیقه 5 روی ارسال مهرداد پولادی از جناح چپ با ضربه سر دروازه تیم ملی قطر را باز کرد تا نخستین گل ملی اش را به ثمر برساند. اما این گل زیاد دوام نداشت و در دقیقه 9 رحمتی روی مهاجم قطر مرتکب خطای پنالتی شد که "خلفان ابراهیم" این ضربه را به گل تساوی تبدیل کرد.