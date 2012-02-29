سرانه 50 میلیون ریال برای خانه دار شدن مددجویان مسکن مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون هاشمی رئیس بهزیستی کشور در نشست شورای معاونین بهزیستی هرمزگان ضمن تاکید بر کرامت مددجویان و معلولین تحت پوشش خواستار رفع مشکلات موجود مددجویان به ویژه مسکن شد.

در این نشست که گزارش وضعیت مسکن مددجویان توسط مدیر کل بهزیستی هرمزگان و کارشناس مسکن ارائه شد، عمده مشکلات پیش روی مددجویان سهم آورده تعیین شده توسط مسکن و شهرسازی عنوان شد.

رئیس بهزیستی کشور ضمن همراهی همیشگی تخصیص اعتبار سرانه 50 میلیون ریالی به عنوان یارانه بلاعوض برای خانه دار شدن مددجویان بهزیستی هرمزگان را از حمایتهای بهزیستی اعلام کرد.

تعداد هزار و 342 نفر از مددجویان و معلولین ثبت نام شده در قالب مسکن مهر که در مرحله دوم طرح نهضت مسکن بهزیستی مورد تایید دفتر مسکن بهزیستی هرمزگان قرار گرفته است نیازمند دریافت 40 میلیون ریال به عنوان سهم آورده است که با رفع این مشکل 50 درصد مددجویان بهزیستی صاحب سرپناه می شوند.

تصویب 13 مصوبه در شورای معاونین بهزیستی هرمزگان

در این جلسه کمک دو میلیارد ریالی برای رفع مشکل مددجویان، تامین کسری اعتبارات ابلاغی برابر جدول اعلام شده در تمامی فصول برنامه های مورد نیاز، کمک به افزایش اعتبار توانبخشی و خرید وسایل کمک توانبخشی، تغییر وضعیت 52 نفر نیروهای داوطلب از طریق هماهنگی با استانداری ، تقویت روستا مهدها به تعداد 333، ایجاد و تاسیس روستا مهدهای جدید به تعداد 20 روستا مهد، کمک به خدمات رفاهی کارکنان اعم از رسمی، رسمی پیمانی، قراردادی، شرکتی، طرحی و امریه در قالب فصول دو و شش، تقویت اورژانس اجتماعی تعداد دو مرکز، کمک به پرداخت یارانه درمان اعتیاد و برنامه آمبیلوپی، کمک به تامین سهم آورده مسکن مددجویان به تعداد 150 نفر بر اساس اولویت هر نفرپنج میلیون تومان، کمک به تعمیر اساسی مراکز شبانه روزی دولتی و غیر دولتی در حوزه توانبخشی و اجتماعی ، کمک به افزایش اعتبار واحد فرهنگی، کمک به تجهیز روابط عمومی و امور تبلیغاتی به تصویب رسید.

افتتاح کانون قرآن و عترت اداره کل بهزیستی هرمزگان

در حاشیه برگزاری آیین رونمایی از نقشه راهبردی اداره کل بهزیستی هرمزگان که برای اولین بار در بهزیستی استانها صورت گرفت، کانون قرآن و عترت بهزیستی هرمزگان با حضور رئیس بهزیستی کشور افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

کانون قرآن و عترت بهزیستی هرمزگان برای نخستین بار در بهزیستی استانها با تجهیز 10 رایانه به صورت شبکه ای و در ساختمانی با ظرفیت 30 نفر آماده انجام فعالیت در فاز 2 بخشنامه های ابلاغی شورای سیاستگذاری فرهنگ بهزیستی کشور است.

در این جلسه "نیکنام" مشاور فرهنگی مدیرکل به عنوان دبیر کانون قرآن و عترت بهزیستی هرمزگان منصوب شده است.