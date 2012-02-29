تبلغات کاندیداها به نقطه جوش رسید/تبلیغات با نورافشانی و صدای ترقه

به گزارش خبرنگار مهر، خرید شب عید، تنظیم بازار، چهارشنبه آخر سال، سفر ریاست جمهوری و تبلیغات کاندیداهای مختلف با شعارهایی با طعم خدمت از جمله حاشیه هایی است که امروزه چهره شهر استان البرز را بسیار متفاوت کرده است.



امروزه مردم استان البرز شاهد شعارهای متفاوت هستند که هدف همه آنها خدمت به آنها است و همه این نامزدها در تلاش هستند نماینده مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی شوند تا بتوانند به این مردم ولایت مدار و انقلابی خدمت کنند تا دنیا و آخرت خود را آباد کرده باشند.





یکی نکات جالب توجه این است که صدای انفجار ترقه نیز همزمان با آغاز تبیلغات نامزدها شنیده می شود که نشان از نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال دارد بنابراین مسئولیت مسئولان استان البرز برای کنترل این چندین سوژه و یا رخ داد سنگین تر می شود و باید تلاش و کوشش فراوان کنند تا بستر و زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند.



شعارهای متفاوت و با سبک های متفاوت



امروزه هر نامزد انتخاباتی تلاش می کنند که شعاری متفاوت با سبک متفاوت ارائه دهد تا بتواند نظر مخاطب خود را جلب کند.

هزینه های فضایی برای تبلیغات



هزینه تبلیغ برخی از کاندیداها واقعاً فضایی است چرا که با این هزینه می توان دردی از دردهای مردم را دوا کرد که برخی از دانش آموزان از این برگه های تبلیغات کاندیداها نهایت استفاده را می کنند و از قسمت سفید برگه های با کیفیت این تبلیغات برای چرک نویس خود استفاده می کنند.

تبلیغات انتخابات در استان البرز به نقطه جوش خود رسید



با توجه به اینکه مهلت تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به پایان رسیده است، تبلیغات کاندیداها به نقطه جوش خود رسیده است و این امر را از چهره شهر می توان متوجه شد.

پاک بان های شهرداری باید تلاش یا همان تبلیغات چندین روزه نامزدهای انتخاباتی را از سطح خیابان ها جمع آوری کنند و به نوعی می توان گفت سیستم بازیافت زباله استان البرز نسبت به گذشته فعال تر خواهد شد.