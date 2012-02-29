اخبار انتخاباتی مهریز

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی بانوان مهریزی با محوریت مشارکت حداکثری در انتخابات برگزار شد.

این مراسم از سوی شاخه خواهران هیئت رزمندگان اسلام با همکاری کمیته بانوان فرمانداری مهریز در محل سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

فرماندار مهریز در این مراسم با تأکید بر اینکه مردم همواره با بصیرت لازم تمام نقشه‌ های دشمنان خود را برملا کرده‌ اند، ابراز امیدواری کرد: مردم ایران اسلامی و به ویژه شهرستان مهریز با حضور باشکوه خود در پای صندوقهای رأی بار دیگر نشان دهند که ذره ‌ای از آرمانهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی عقب ‌نشینی نخواهند کرد.

مهدی کیانی مقدم تصریح کرد: با توجه به شرایط ویژه منطقه و این که امروز ملت ایران به عنوان الگویی برای دیگر ملل مسلمان به شمار می ‌رود، لازم است با شرکت در انتخابات پیش رو موجب دلگرمی ملت ‌های اسلامی شویم.

وی افزود: همه مقدمات و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور، باشکوه و سالم در شهرستان مهریز با همکاری و هماهنگی بسیار خوب همه ادارات و نهادهای شهرستان مهریز فراهم شده است.

کیانی مقدم عنوان کرد: بیش از هزار نفر از عوامل اجرایی، بازرسی، نظارت، پشتیبانی، حفاظتی و امنیتی، دست‌ اندرکار برگزاری انتخابات در شهرستان مهریز هستند.

مانور برگزاری انتخابات در 47 شعبه مهریز برگزار شد

مانور انتخابات در 47 شعبه شهرستان مهریز همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

این مانور به منزله آخرین آزمایش شعب اخذ رای شهرستان و سیم کارت‎های مربوطه است که با حضور همه اعضای شعب برگزار شد.

47 شعبه اخذ رای برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان مهریز در نظرگرفته شده که 26 شعبه شهری و 21 شعبه روستایی هستند که 28 شعبه‌ آن ثابت و 19 شعبه به صورت سیار فعالیت خواهند کرد.

مهدی کیانی مقدم فرماندار شهرستان مهریز و جمعی از مسئولان از این مانور نمادین و از روند آماده سازی زیرساختهای انتخابات بازدید کردند.

شهرستان مهریز به عنوان مرکز حوزه انتخابیه شهرستانهای مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد در نهمین دوره انتخابات مجلس فعال است.

دانش آموزان رای اولی شهرستان مهریز در مراسم انتخابات نمادین شرکت کردند

انتخابات نمادین در دبیرستان دخترانه محمودی با حضور فرماندهی و جمعی از مسئولان ناحیه مقاومت بسیج مهریز و مسئولان آموزش و پروش این شهرستان برگزار شد.

هدف از برگزاری این مراسم تشویق و ترغیب دانش آموزان به حضور حداکثری در انتخابات و مشارکت پرشور آنان به همراه خانواده هایشان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.