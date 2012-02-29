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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۱

نماینده دومای روسیه:

کنفرانس تونس مضحک بود/بحران سوریه بدون دخالت خارجی حل می شود

کنفرانس تونس مضحک بود/بحران سوریه بدون دخالت خارجی حل می شود

رئیس کمیسیون روابط خارجی دومای روسیه ضمن حمایت از همه پرسی قانون اساسی در سوریه، از مواضع منفی غربی ها و رژیمهای عربی همسو در این باره انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "الکساندر پوشکوف" گفت : فرایند همه پرسی قانون اساسی آنگونه که برخی آن را مضحک خواندند، نبود، بلکه نشست موسوم به دوستان سوریه در تونس مضحک بود.

وی افزود: این همه پرسی (که مورد تایید 89 درصد رای دهندگان واقع شد) نشان داد که اگر دخالت خارجی وجود نداشته باشد سوریه می تواند از بحران خارج شود.

پوشکوف ضمن انتقاد از اظهارات"هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا در نشست ضد سوری موسوم به دوستان سوریه  درباره از دست رفتن مشروعیت نظام کنونی سوریه افزود: سئوالی که اینجا مطرح می شود این است که چه کسی به این جمع بندی رسیده است ؟ آیا مخالفان سوری که مشروعیت ندارند چنین نظری دارند؟

وی ضمن بیهوده توصیف کردن اظهارات وزیر خارجه آمریکا بیان کرد: عربستان و قطر تلاش می کنند که وابستگان خود را در سوریه به قدرت برسانند.

پوشکوف بیان کرد: بدیهی است که برگزاری همه پرسی پایانی بر طرحهای غرب علیه سوریه نخواهد بود، اما قانون اساسی جدید فرصتی برای تغییرات در سوریه است.

کد مطلب 1547507

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