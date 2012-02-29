به گزارش خبرنگار مهر، احمد کمالی عصر چهارشنبه در نشست سیاسی که با حضور دانش آموزان دبیرستان دخترانه 17 شهریور اردکان برگزار شد، با بیان بخشی از خدمات صورت گرفته در دوران پس از انقلاب اظهار داشت: در حال حاضر شهرستان اردکان در حوزه آموزش عالی و آموزش و پرورش از جایگاه بسیار مناسبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه طی 33 که از شروع انقلاب می گذرد 111 مدرسه در این شهرستان بنا شده، عنوان کرد: هم اکنون این شهرستان با دارا بودن شش مرکز آموزش عالی، 10 هزار دانشجو و بیش از 50 کد رشته تحصیلی پیشرفت قابل ملاحظه ای از نظر علمی داشته است.

فرماندار اردکان با اشاره به نقش تعیین کننده مردم در انتخابات بیان داشت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی ناظران و بازرسان بر روند برگزاری انتخابات نظارت کافی و دقیق دارند و با تخلفات احتمالی نیز با شدت برخورد می شود.

وی با بیان اینکه مجلس نمایشگاه عزم و اراده ملی ایرانیان است، گفت: هر رای به مانند پتکی است که بر سر دشمنان فرود می آید و باید کوشید با مشارکت آگاهانه و پرشور در انتخابات نقشه ها و توطئه های شوم آنان را نقش برآب و دندان طمع دشمن را نابود کنیم.