حضور گسترده خنثی کننده تلاشهای دشمن علیه اسلام و انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی با صدور بیانیه ای حضور گسترده خنثی کننده تلاشهای دشمن علیه اسلام و انقلاب دانست و مردم را به حضور گسترده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دعوت کرد زیرا حضور مردم هموراه خنثی کننده توطئه ها بوده است.

در این بیانیه آمده است: ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی پس از حماسه 22 بهمن ماه خود را آماده می کنند تا در روز جمعه 12 اسفند ماه با حضور با شکوه، گسترده و آگاهانه حماسه جاویدان دیگری خلق کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: حضور گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نقشه ها و توطئه های دشمنان قسم خورده این نظام مقدس را خنثی خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: ملت هوشیار و با بصیرت ایران اسلامی در سایه منویات مقام معظم رهبری و با توجه به وصایای سیاسی الهی امام راحل و با تداوم راه ایثار و فداکاری خود، امروز شاهد به ثمر رساندن اهداف مقدس انقلاب اسلامی در جهان است.

دراین بیانیه تاکید شده است: امت شهید پرور استان مرکزی نیز همگام با ملت ایران اسلامی خود را مهیا کرده تا با قصد قربت و ادای تکلیف الهی روز جمعه در پای صندوقهای اخذ رای حاضر شود.

در پایان این بیانیه اضافه شده است: مردم ضمن حضور گسترده در 12 اسفند ماه جاری با انتخاب نمایندگانی اصلح، مجلسی کارآمد و توانمند در برابر دشمنان و بدخواهان تشکیل داده و قلب امام زمان (عج) و نائب بر حقش را شاد کنند.