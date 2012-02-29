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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۰

حضور گسترده خنثی کننده تلاشهای دشمن علیه اسلام و انقلاب است

حضور گسترده خنثی کننده تلاشهای دشمن علیه اسلام و انقلاب است

اراک - خبرگزاری مهر: دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی با صدور بیانیه ای حضور گسترده را خنثی کننده تلاشهای دشمن علیه اسلام و انقلاب دانست و مردم را به حضور گسترده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی با صدور بیانیه ای حضور گسترده خنثی کننده تلاشهای دشمن علیه اسلام و انقلاب دانست و مردم را به حضور گسترده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دعوت کرد زیرا حضور مردم هموراه خنثی کننده توطئه ها بوده است.

در این بیانیه آمده است: ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی پس از حماسه 22 بهمن ماه خود را آماده می کنند تا در روز جمعه 12 اسفند ماه با حضور با شکوه، گسترده و آگاهانه حماسه جاویدان دیگری خلق کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: حضور گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نقشه ها و توطئه های دشمنان قسم خورده این نظام مقدس را خنثی خواهد کرد.
 
در این بیانیه آمده است: ملت هوشیار و با بصیرت ایران اسلامی در سایه منویات مقام معظم رهبری و با توجه به وصایای سیاسی الهی امام راحل و با تداوم راه ایثار و فداکاری خود، امروز شاهد به ثمر رساندن اهداف مقدس انقلاب اسلامی در جهان است.
 
دراین بیانیه تاکید شده است: امت شهید پرور استان مرکزی نیز همگام با ملت ایران اسلامی خود را مهیا کرده تا با قصد قربت و ادای تکلیف الهی روز جمعه در پای صندوقهای اخذ رای حاضر شود.
 
در پایان این بیانیه اضافه شده است: مردم ضمن حضور گسترده در 12 اسفند ماه جاری با انتخاب نمایندگانی اصلح، مجلسی کارآمد و توانمند در برابر دشمنان و بدخواهان تشکیل داده و قلب امام زمان (عج) و نائب بر حقش را شاد کنند.
کد مطلب 1547511

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