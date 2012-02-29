1500 تن سیب و پرتغال شب عید در استان مرکزی عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید زند ظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران، به منظور تامین میوه شب عید 600 تن سیب و 900 تن پرتغال به استان اختصاص یافته است که در شهر اراک در 15 غرفه فعال بین شهروندان عرضه می‌شود، گفت: عرضه میوه شب عید از اقداماتی است که در اسفندماه جاری همزمان با روزهای پایانی به منظور تنظیم بازار در استان انجام می شود.

وی گفت: 40 درصد میوه مورد نیازدر انبارها ذخیره شده که با استقرار مراکز توزیع، برای فروش به مردم عرضه خواهد شد.

وی افزود: قیمت میوه‌های مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد و در صورت ارائه کمک‌های دولتی در این بخش می‌توانیم میوه‌ها را با قیمتی پایین‌تر و مناسب تر عرضه کنیم.

بازرسان برای آرامش بازار فعالیت می کنند

نائب رئیس مجمع امور صنفی شهرستان اراک گفت: تمام بازرسان در جهت ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از گرانفروشی به صورت محسوس و نامحسوس بر روند خرید و فروش در بازار نظارت می کنند.

جمشید زند از اختصاص 92 تن گوشت منجمد به استان خبر داد و گفت: 92 تن گوشت منجمد به عنوان سهمیه به استان اختصاص یافته که گوشت سردست به ازای هر کیلو ۸ هزار و 800 تومان و گوشت ران به ازای هر کیلو 9 هزار و 150 تومان عرضه خواهد شد.

وی افزود: 550 تن شکر و 550 تن روغن در بخش تولیدی به استان اختصاص داده شده بود که در اختیار قنادان قرار گرفت.

ثبت بیش از سه هزار شکایت

رئیس هیئت نظارت و بازرسی اصناف استان مرکزی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و 507 مورد شکایت مردمی بیشترین تخلفات مربوط به گران‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور صورت حساب بوده واصل شده است.

مردم خود نظارت کنند

وی با اشاره به اینکه مردم می توانندبهترین ناظران بر قیمتها باشند از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده تخلف مراتب را به شماره تلفن 124 ،گروه های ثابت و سیاراطلاع رسانی کنند و یا به شماره 3121182 واحد شکایات مجمع امور صنفی اطلاع دهند.

زند گفت: واحد شکایت مجمع امور صنفی با دو شعبه آماده رسیدگی به شکایت مردمی است و به شکایات مردم در کمتر از 15 دقیقه رسیدگی خواهد کرد.

وی افزود: از این تعداد 94 درصد قابل پیگیری و شش درصد غیر قابل پیگیری بوده‌اند و از مجموع شکایات قابل پیگیری 46 درصد در بخش کالا و 54 درصد در بخش خدمات بوده که 77 درصد آن منجر به اثبات تخلف شده است.