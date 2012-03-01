ترجمه و چاپ کتاب «رساله حقوق» امام سجاد(ع) به زبان بلغاری

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه اصل از حقوق الهی، انسانی و اجتماعی مردم است، همزمان با شصت و چهارمین سالگرد اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد (1948) منتشر شد تا نشان دهنده حقوق انسان از دیدگاه اسلام و ائمه معصومین باشد.
لازم به ذکراست در بررسی رساله حقوق امام سجاد (ع)، امام با توجه به مسائل بسیار ظریف نکاتی یادآور می شود که در قوانین امروز بشر به آنها کمتر توجه شده است.
از نگاه امام سجاد (ع) ، معاشرت انسانها با یکدیگر، بین آنها حقوق و وظایفی را ایجاد می کند که مهمترین ویژگی این حقوق، پشتوانه و ضمانت اخلاقی آنهاست.
کتاب رساله حقوق امام سجاد (ع) با همکاری مجمع جهانی اهل البیت(ع)، از سوی رایزنی فرهنگی ایران در صوفیه به زبان بلغاری چاپ و منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه اصل از حقوق الهی، انسانی و اجتماعی مردم است، همزمان با شصت و چهارمین سالگرد اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد (1948) منتشر شد تا نشان دهنده حقوق انسان از دیدگاه اسلام و ائمه معصومین باشد.
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