عواقب وخیم ماجراجویی نظامی علیه ایران برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "تاگس سایتونگ" در مطلبی نوشت : لس آنجلس تایمز و نیویورک تایمز اواخر هفته گذشته گزارشی را از 16 سازمان امنیتی آمریکایی به چاپ رساندند که در آن ذکر شده بود هیچ مدرکی در این باره که ایران می خواهد سلاح هسته ای بسازد وجود ندارد.

در ادامه این مطلب آمده است : البته این گزارش هم بحثها درباره مسئله هسته ای ایران و اقدامات مناسب برای جلوگیری از این برنامه ها را پایان نداد. بلکه برعکس، فریادهای جنگ طلبی علیه ایران بلندتر از قبل شد. از آنجایی که برنامه هسته ای ایران و جنجالها در این باره بر خروجی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیر زیادی دارد این مسئله جنجالها در این باره را شدت بخشیده است.



برای جمهوریخواهان و مطبوعات آنها ایران یک مسئله مرکزی سیاست خارجی است. از نظر جمهوریخواهان، اوباما فردی ضعیف، خیانتکار به علایق سیاست امنیتی آمریکا محسوب می شود.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به اقدامات اخیر غرب علیه برنامه هسته ای ایران نوشت : در 8 نوامبر 2011 آژانس بین المللی انرژی هسته ای گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه ایران به دنبال تولید سلاح هسته ای است، اما تهران آن را رد کرد.

در 21 نوامبر انگلیس تمام ارتباطات خود با بانکهای ایرانی را قطع کرد.در 28 نوامبر حکومت آلمان توقف همه واردات نفت اروپا از ایران را خواستار شد.

در 29 نوامبر دانشجویان ایرانی در اعتراض به اقدامات انگلیس علیه ایران، سفارتخانه این کشور در تهران را مورد حمله قرار دادند.

در 30 نوامبر، انگلیس تمام کارکنان خود درسفارت ایران را به کشورش بازگرداند. آلمان و هلند نیز به دنبال انگلیس سفرای خود از ایران را فراخواندند.

در اول دسامبر، وزیران امور خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند ممنوعیت واردات نفت از ایران را آماده سازی کنند.



2 دسامبر نیز با وجود تردیدهای کاخ سفید، سنای آمریکا قطعنامه یکجانبه دیگری را علیه بانک مرکزی ایران تصویب کرد.

در 24 دسامبر، ایران مانور دریایی در خلیج فارس را برگزار و وزارت امور خارجه این کشور تاکید کرد که در صورت هر گونه اقدام نظامی غرب علیه ایران، تنگه هرمز را خواهد بست.

در 23 ژانویه اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که واردات نفت از ایران را در اول ژولای آینده متوقف کند. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین در بروکسل تصمیم گرفتند حسابهای بانک مرکزی ایران در اروپا را مسدود کنند و آمریکا نیز از این اقدام اروپا تمجید کرد.

در 6 فوریه نیز کاخ سفید تحریمهای سخت تری را علیه موسسات مالی ایران تصویب کرد. در 19 فوریه نیز ایران صادرات نفت خود به فرانسه و انگلیس را متوقف کرد.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت : به استثناء "ران پل" که شانسی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ندارد تمام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور خواستار در پیش گرفتن یک روند سختگیرانه علیه برنامه هسته ای تهران هستند. یک پذیرش مجدد مذاکرات با ایران نیز تنها در این کشور توسط جمهوریخواهان رد نمی شود.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: گزینه نظامی علیه ایران گذشته از اینکه نتیجه آن چه باشد به افزایش ناگهانی قیمت نفت منجر خواهد شد و به این ترتیب اقتصاد آمریکا بار دیگر متزلزل شده و شمار بیکاران در این کشور بالا خواهد رفت. این مسئله می تواند به قیمت شکست اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تمام شود.

در ادامه این مطلب آمده است : بزرگترین نگرانی در حکومت آمریکا این است که اسرائیل در ماجراجویی نظامی علیه تهران تکروی کند و واشنگتن نیز در صورت واکنش قدرتمندانه ایران مجبور شود برای دفاع از اسرائیل در این نبرد مداخله کند.



