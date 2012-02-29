همکاری 700 نفر بسیجی برای تامین امنیت انتخابات در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا میرزایی چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان، افزود: امنیت و شرایط مناسبی برای برگزاری انتخاباتی پرشور مهیاست و این نیرو از آمادگی کامل برخوردار است.

وی با اشاره به همکاری 700 نفر نیروی بسیجی در تامین امنیت انتخابات روز جمعه در این استان، گفت: علاوه بر پلیس، نیروهای بسیجی نیز در خصوص تامین امنیت، پلیس را یاری می کنند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه حضور فیزیکی نیروی انتظامی، باعث ایجاد امنیت، آرامش و آسایش جامعه می شود، از تلاش شبانه روزی ماموران پلیس تجلیل کرد.

میرزایی بر حفظ سلامت در تبلیغات انتخاباتب تاکید کرد و افزود: تبلیغات انتخاباتی نامزدها نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سطح استان از پویایی مناسبی برخوردار است.

نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی 12 اسفند همزمان با سراسر کشور در استان سمنان برگزار خواهد شد.

34 نفر نامزد در استان سمنان برای کسب چهار کرسی در نهمین مجلس شورای اسلامی تلاش می کنند.