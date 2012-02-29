وزیر خارجه امارات با صالحی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالله بن زیاد آل نهیان بعد از ظهر امروز چهارشنبه وارد تهران شد و در وزارت امور خارجه با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رایزنی کرد.
مشروح مذاکرات وزرای خارجه ایران و امارات متعاقبا ارسال خواهد شد.
وزیر امور خارجه امارات که به تهران سفر کرده است ساعتی پیش با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالله بن زیاد آل نهیان بعد از ظهر امروز چهارشنبه وارد تهران شد و در وزارت امور خارجه با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رایزنی کرد.
مشروح مذاکرات وزرای خارجه ایران و امارات متعاقبا ارسال خواهد شد.
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