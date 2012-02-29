وزیر خارجه امارات با صالحی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالله بن زیاد آل نهیان بعد از ظهر امروز چهارشنبه وارد تهران شد و در وزارت امور خارجه با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رایزنی کرد.

مشروح مذاکرات وزرای خارجه ایران و امارات متعاقبا ارسال خواهد شد.