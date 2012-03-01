ترجمه و چاپ سه زبانه دعای کمیل در فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه نفیس به همت رایزنی فرهنگی کشورمان برای مراکز اسلامی، شخصیت ‌ها برتر و دانشگاه هایان فیلیپینی ارسال شد.

لازم به ذکر است در همین راستا چندی پیش کتاب‌های "نماز در اسلام" به زبان انگلیسی‌، "نامه علامه حکیمی به فیدل کاسترو"،"گزیده استفتائات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)‌ در این کشور به زبان تاگالوگ ترجمه و چاپ شد.