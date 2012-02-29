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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

اختصاصی مهر/

تعداد کاندیداهای انصرافی انتخابات لرستان افزایش یافت/ 98 نفر باقی ماند

تعداد کاندیداهای انصرافی انتخابات لرستان افزایش یافت/ 98 نفر باقی ماند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: با افزایش تعداد انصرافی های انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در استان لرستان تعداد کاندیداهای باقی مانده به 98 نفر رسید.

حسن شریعت نژاد رئیس ستاد انتخابات استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به انصراف 22 کاندیدای انتخابات مجلس در استان هم اکنون تعداد نامزدهای انتخاباتی در این استان به 98 نفر رسیده است.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد کاندیداهای انصرافی در استان مربوط به حوزه انتخابیه پلدختر بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و رئیس ستاد انتخابات استان همچنین از آمادگی کامل دست اندکاران امر انتخابات برای برگزاری انتخاب با شکوه و سالم در سایه آرامش و امنیت کامل در استان خبر داد.

شریعت نژاد افزود: همه دست اندرکاران امر انتخابات مجلس نهم در استان اعم از هیئتهای اجرایی، عوامل نظارتی و بازرسی برای برگزاری انتخابات سالم، پرشور و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در بهترین حالت آمادگی به سر می برند و برای برگزاری انتخابات مجلس همراهی و همدلی و همکاری خوبی بین عوامل برگزاری انتخابات وجود دارد.

وی با بیان اینکه هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و با امنیت مطلوب به کار خواهند گرفت، افزود: تمام تلاش دست اندکاران انتخابات مجلس صیانت و حفاظت از آرای مردم است.

کد مطلب 1547522

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