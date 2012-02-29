تعداد کاندیداهای انصرافی انتخابات لرستان افزایش یافت/ 98 نفر باقی ماند

حسن شریعت نژاد رئیس ستاد انتخابات استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به انصراف 22 کاندیدای انتخابات مجلس در استان هم اکنون تعداد نامزدهای انتخاباتی در این استان به 98 نفر رسیده است.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد کاندیداهای انصرافی در استان مربوط به حوزه انتخابیه پلدختر بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و رئیس ستاد انتخابات استان همچنین از آمادگی کامل دست اندکاران امر انتخابات برای برگزاری انتخاب با شکوه و سالم در سایه آرامش و امنیت کامل در استان خبر داد.

شریعت نژاد افزود: همه دست اندرکاران امر انتخابات مجلس نهم در استان اعم از هیئتهای اجرایی، عوامل نظارتی و بازرسی برای برگزاری انتخابات سالم، پرشور و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در بهترین حالت آمادگی به سر می برند و برای برگزاری انتخابات مجلس همراهی و همدلی و همکاری خوبی بین عوامل برگزاری انتخابات وجود دارد.

وی با بیان اینکه هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و با امنیت مطلوب به کار خواهند گرفت، افزود: تمام تلاش دست اندکاران انتخابات مجلس صیانت و حفاظت از آرای مردم است.