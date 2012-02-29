بازار داغ بیانیه های انتخاباتی / حکایت از آمدن است

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روزهای مانده به 12 اسفند، بازار بیانیه ها داغتر شده، گروهها، تشکل ها، جمعیت ها و شخصیت های حقوقی و حقیقی با صدور بیانیه های مختلف، حضور خود را در انتخابات نهم اعلام کردند، و کلیدواژه و حکایت همه این بیانیه ها آمدن است تا دوست خوشحالتر شود و دشمن ناراحتترشود.

دانشجویان، استادان، روحانیان، تشکل های اقتصادی و سیاسی، گروههای جوانان و زنان، مهندسان، پزشکان و... با صدور بیانیه های مختلف حضور خود را در انتخابات اعلام کرده و خواستار حضور پررنگ مردم در انتخابات شدند.

بیانیه هایی از جنس مردم

آنچه که در این بیانیه ها بیش از همه به چشم می خورد مردمی بودن آن است، که البته حرکتی اصیل است و نشان از مردمی بودن انقلاب اسلامی و حضور هموراه مردم در صحنه است.

این روزها از هر کس می شنوی سخن از انتخابات است و انتخاب.

این روزها بیانیه ها هم رنگ حضور گرفته و حرف از آمدن، حفظ کردن و ماندن در صحنه است، صحنه ای که دشمن نمی خواهد من و تو در آن باشیم تا برنامه هایش را پیش ببرد.

دانشگاهیان، پیشگامان حضور

دانشگاهیان از پیشگامان حضور در صحنه های انقلاب هستند و اکنون نیز پیشگام شده و با صدور بیانیه ای حضور خود را در انتخابات اعلام کردند.

دانشگاه های آزاد اسلامی واحد، علمی کاربردی و پیام نور اراک هر کدام با صدور بیانیه های مجزا، حضور خود را اعلام کردند.

دانشگاهیان با تاکید بر ولایتمداری آوردند: ملت قهرمان ایران در سنگرهای مختلف از جمله جهاد علمی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، با مشارکت حداکثری و انتخاب هوشمندانه خود و خلق حماسه ای دیگر مجلسی توانمند را تشکیل خواهند داد.

حضور، ضرورت حیاتی

در بخش دیگری از این بیانیه ها آمده است: جامعه دانشگاهی این بار با درک شرایط حساس کنونی و ضرورت حیاتی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، باز هم ابتکار عمل را بدست گرفته اند و برای ایفای نقش اثرگذار خود به میدان احساس مسوولیت پا می گذارند.

جامعه دانشگاهی استان مرکزی در این بیانیه ها آورده اند: حضور آگاهانه، با بصیرت و توام با روشنگری از جمله ویژگی های دانشگاهیان در عرصه های مختلف است و نقش فرهیختگان در تبیین جایگاه ویژه انتخابات برای اقشار مختلف مردم بسیار مهم است.

هنرمندان استان، هنر امروز در پای صندوق هی رای جان می گیرد

هنرمندان دلیجانی، نماینده هنرمندان استان شدند و با صدور بیانیه ای اعلام حضور در انتخابات کردند و جان گرفتن هنر امروز را درپای صندوق های رای اعلام کردند.

فرهنگیان آگاهان حاضر در انتخابات

فرهنگیان همواره جزو آگاهترین و مورد اعتمادترین اقشار جامعه هستند که اگر نبود آموزش و پرورش فرزندان این آب و خاک، کشور رنگ انقلاب اسلامی را به خود نمی دید.

و حالا که درآستانه انتخابات نهم هستیم آنان نیز در گفتارها و بیانیه های مختلف حضور خود را اعلام می کنند و از فرزندان خود در کشور می خواهند آنان نیز در انتخابات حاضر شده و تلاش دشمن برای داشتن حیات خلوت سلطه گری خنثی کنند.

دانش آموزان: با معلمانمان در انتخابات حضور می یابیم دانش آموزان استان بیانیه خود با معلمان خود مشترک کردند و با تاکید بر اهمیت حضور پای صندوق های رای، حضور خود را با معلمان خود اعلام کردند. در این بیانیه آمده است: عبور کشور از شرایط فتنه در داخل و موج فزاینده بیداری اسلامی در کشورهای منطقه، همچنین تاثیرپذیری عمیق بیداری اسلامی از الگوی انقلاب اسلامی ملت قهرمان ایران، انتخابات نهم را برای نظام جمهوری اسلامی و دشمنان آن در دایره اهمیت و حساسیت مضاعف قرار داده است.



این بیانیه تاکید کرد: ما فرهنگیان و دانش آموزان، خواستار مشارکت گسترده و انتخاب هوشمندانه و خلق حماسه ای دیگر در تاسیس مجلس همطراز گفتمان انقلاب اسلامی هستیم.

پزشکان طبیبان امروز و فردا

پزشکان نه تنها طبیبان تن و روح هستند که التیام بخش روزهای حساس تاریخ انقلاب نیز بوده و هستند.

جامعه پزشکی استان مرکزی مردم را برای حضور پرشور در انتخابات فراخوانده و افزودند: پرچم پرافتخار نظام جمهوری اسلامی همواره با پشتیبانی قوی و هوشیاری مردم انقلابی و ولایی در اهتزاز است و بار دیگر با حضور گسترده مردم در پای صندوق های اخذ رای سند تایید دیگری برای نظام رقم خواهد خورد.



در این بیانیه اضافه شده است: مسیر مردم سالاری دینی که با الگوی حکومتداری اسلامی امام راحل در قالب انقلاب اسلامی به جهان عرضه شده هم اکنون محملی برای جریان بیداری اسلامی جهان است.

سپاهیان حافظ انقلاب: حضورگسترده تبعیت از ولایت فقیه





سپاه روح الله استان مرکزی در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای، حضور گسترده دراین انتخابات را بیانگر تبعیت ملت از ولایت فقیه دانسته است.

در این بیانیه آمده است: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایطی در دوازدهم اسفند ماه برگزار می شود که با انواع تهدیدات نرم و سخت با حجم چند برابری نسبت به انتخابات های گذشته مواجه شده ایم.

در ادامه این بیانیه آمده است: از سوی دیگر دلباختگان به ارزش های اسلامی از هر دوره ای بیشتر آمادگی مقابله با هر دو نوع تهدید را پیدا کرده و راهبردهای مقابله ای را آموخته اند.





اعلام آمادگی دیگر بخش های جامعه استان مرکزی

یک روز مانده به حماسه 12 بهمن سایر بخش های جامعه با صدور بیانیه های مختلف اعلام حضور کردند و حکایت همه این بیانیه ها، حضور، آمدن و ماندن است.

سازمان های بسیج جامعه پزشکی، اساتید، طلاب، حقوقدانان، مداحان، بانوان، ورزشکاران، پایگاههای مقاومت محلی، گردان های عاشورا و الزهرا(س) نیز با صدور بیانیه های جداگانه ای ضمن اعلام آمادگی برای حضور در 12 اسفند ماه از مردم نیز برای شرکت گسترده در نهمین دوره انتخابات مجلس دعوت کردند.

و این راه بی پایان بدون همراه نخواهد ماند

و این راه بی پایان بدون همراه نخواهد راهی که با افق های روشن توسعه و پیشرفت انقلاب اسلامی ختم می شود، راهی که با طلیعه انقلاب اسلامی آغاز و با تشکیل حکومت اسلامی تداوم یافت و با توسعه و تعالی روز افزون آن جهانی خواهد شد.

امروز انقلاب اسلامی، الگو و مبدا حرکت بیداری اسلامی است، بیداری که چشم به افق های جهانی دارد.

