یک روز شاد برای جانبازان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران اعلام کرد: در راستای برنامه ریزی های انجام شده برای توسعه مدیریت شهری تهران تمهیدات مختلفی جهت استفاده ایثارگران از امکانات فرهنگی و ورزشی شهر تهران در نظر گرفته شده که یکی از آنها، ساخت مجموعه ورزشی و فرهنگی «قمر بنی هاشم(ع)» ویژه جانبازان بود.

در همین رابطه اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران از این فضای فرهنگی و ورزشی برای خدمت به ایثارگران تهرانی استفاده کرد تا اردوی «یک روز شاد» را به شکلی متفاوت و در فضایی کاملا شاد به صورت رایگان برای ایثارگران تهرانی برگزار کند.

اردوی فرهنگی و تفریحی «یک روز شاد» از اول تا بیست و دوم هر ماه توسط اداره کل ایثارگران شهرداری تهران اجرا می شود و طی آن هر روز جانبازان یک منطقه به این مجموعه ورزشی اعزام می شوند.

ایثارگران جانباز در یک روز شاد از امکانات ورزشی مجموعه ورزشی و فرهنگی «قمر بنی هاشم(ع)» که شامل سالن و تجهیزات بدنسازی، تیراندازی، پینگ پنگ، شطرنج، استخر و سونا و بازی های رایانه ای است، به صورت رایگان بهره مند می شوند. همچنین آنها می توانند در کارگاه مشاوره روانشناسی این مجموعه نیز استفاده کنند.