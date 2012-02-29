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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۹

یک روز شاد برای جانبازان تهرانی

اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران اعلام کرد که جانبازان تهرانی می توانند به صورت رایگان در برنامه‌های یک روز شاد از مجتمع ورزشی تفریحی قمر بنی هاشم(ع) استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران اعلام کرد: در راستای برنامه ریزی های انجام شده برای توسعه مدیریت شهری تهران تمهیدات مختلفی جهت استفاده ایثارگران از امکانات فرهنگی و ورزشی شهر تهران در نظر گرفته شده که یکی از آنها، ساخت مجموعه ورزشی و فرهنگی «قمر بنی هاشم(ع)» ویژه جانبازان بود.

در همین رابطه اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران از این فضای فرهنگی و ورزشی برای خدمت به ایثارگران تهرانی استفاده کرد تا اردوی «یک روز شاد» را به شکلی متفاوت و در فضایی کاملا شاد به صورت رایگان برای ایثارگران تهرانی برگزار کند.
 
اردوی فرهنگی و تفریحی «یک روز شاد» از اول تا بیست و دوم هر ماه توسط اداره کل ایثارگران شهرداری تهران اجرا می شود و طی آن هر روز جانبازان یک منطقه به این مجموعه ورزشی اعزام می شوند.
 
ایثارگران جانباز در یک روز شاد از امکانات ورزشی مجموعه ورزشی و فرهنگی «قمر بنی هاشم(ع)» که شامل سالن و تجهیزات بدنسازی، تیراندازی، پینگ پنگ، شطرنج، استخر و سونا و بازی های رایانه ای است، به صورت رایگان بهره مند می شوند. همچنین آنها می توانند در کارگاه مشاوره روانشناسی این مجموعه نیز استفاده کنند.
کد مطلب 1547524

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