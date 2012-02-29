کاندیداها نباید در تبلیغات انتخاباتی از تشابه اسمی سوءاستفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در ایام تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای شهرستان کرج، بنرهایی درسطح شهر در راستای تبلیغ برای یک فرد رد صلاحیت شده به چشم می خورد که دو دلی و تردید اذهان عمومی برای مردم این شهر در خصوص تائید یا رد صلاحیت این فرد را رقم زده است.

حجت الاسلام محمدحسین روحی در این خصوص در نشست مطبوعاتی انتخاباتی که بعد از ظهر چهارشنبه و با حضور فرماندار کرج و اصحاب رسانه برگزار شد گفت: متاسفانه برخی افراد رد صلاحیت شده از تشابه اسمی خود با دیگر کاندیداها سوء استفاده کرده و اقدام به تبلیغات انتخاباتی در سطح شهر کرده اند.

وی گفت: این اقدام صرفا برای گمراهی مردم صورت گرفته و غیرقانونی است بنابراین باید با آن به جد برخورد شود که در موارد گزارش شده برخورد نیز صورت گرفته است.

لیست تائید صلاحیت شده ها تغییر نمی کند

وی گفت: این اقدام به دلیل ایجاد این طرز تفکر صورت می گیرد که تا آخرین لحظه اذهان عمومی را بر این باور نگه دارند که تائید صلاحیت می شوند اما این امر ممکن نبوده و بعد از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان هیچ چیز تغییر نمی کند.

حجت الاسلام روحی در خصوص اعلام روز گذشته شوای نگهبان در خصوص تائید صلاحیت هشت کاندیدای دیگر، گفت: این کاندیداها تائید صلاحیت شده بودند اما نقص پرونده داشتند و به آنها مهلت داده شده بود که مدارک خود را تکمیل کنند.

وی تاکید کرد: هیچ اسمی به لیست اعلام شده در دوم اسفندماه اضافه نخواهد شد.