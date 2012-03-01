بیانیه رادیو قرآن درخصوص حماسه 12 اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ‌پیام آمده است: «یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیراً»(سوره مبارکه نساء آیه شریفه 58)ملت ایران در زمینه انتخابات و انقلابی بودن پیشکسوت ملتهاست و قطعاً نگاه ملتهای دیگر، به این انتخابات دوخته شده است.(مقام معظم رهبری )

تحقق آزادی، استقلال، کرامت انسانی، ایستادگی دربرابر استکبار و سلطه طلبی متأثراز آموزه های قرآنی و اسلامی است که با محوریت قرآن بلندمرتبه و عظیم‌الشأن در برخی کشورهای منطقه و شمال افریقا در حال وقوع است.

محرک و بنیان اصلی جنبش‌های کنونی خاورمیانه در بیداری اسلامی و به تأسی از قرآن شریف است که با الگوگیری از نظام اسلامی ایران همیشه سرافراز به پیش می‌رود تا وعده خداوند رحمان و رحیم مبنی بر وراثت زمین بر ائمه هدی، ابرار و نیکان تحقق یابد.

دوازدهم اسفند ماه روز خلق حماسه ای بزرگ، مانا و جاودانه است که به همت والا و بالای امت ولایتمدار ایران اسلامی رقم خورده و برگ زرینی برافتخاراتشان افزوده خواهد شد. تالیان و قاریان خوش‌الحان شورآفرین، کارشناسان و کارکنان خدوم شبکه رادیویی قرآن همگام با مردم وظیفه‌شناس و بابصیرت کشورمان با حضور درپای صندوق‌های رأی تجلی و تبلور فرمان مقام معظم رهبری( دامت برکاته) را به نمایش خواهند گذاشت آنجا که فرمودند: «انشاء الله مجلس نهم پرشور، با احساس، با بصیرت و با حضور فراوان مردم برگزار خواهد شد.»

بار خدایا ما را از کسانی قرار ده که به ریسمان قرآن چنگ می زنند و در سایه سار بال مهرگستر آن آرام می‌‌گیرند.

محمدحسین محمدزاده

مدیر شبکه رادیویی قرآن





