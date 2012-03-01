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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۲

بندرآبادی:

آمادگی هزار و 560 نفر برای برگزاری انتخابات پرشور در شاهرود

آمادگی هزار و 560 نفر برای برگزاری انتخابات پرشور در شاهرود

شاهرود - خبرگزاری مهر: معاون استاندار سمنان و فرماندار شهرستان شاهرود از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات خبر داد و افزود: یک هزار و 560 نفر عوامل اجرایی برای برگزاری انتخابات پرشور در شعب اخذ رای حاضر خواهند بود.

مهدی بندرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود ضمن بیان اینکه تبلیغات نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از صبح امروز به پایان رسیده است، گفت: با تدابیر صورت پذیرفته یک انتخابات پرشور را نظاره گر خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه شرایط و امکانات برای برگزاری یک انتخابات باشکوه و قانونمند فراهم است، اظهار داشت: هیچ مشکلی در روند اخذ رای نخواهیم داشت.

رئیس حوزه انتخابیه شهرستانهای شاهرود و میامی خواستار مراجعه مردم در ساعات اولیه صبح به شعب اخذ رای شد.

وی همچنین ضمن اشاره به اینکه 260 شعبه، آراء مردم را در شهرستانهای شاهرود و میامی اخذ خواهند کرد افزود: از این تعداد 196 شعبه آن ثابت و 64 شعبه سیار است.

وی تصریح کرد: مردم توجه داشته باشند که همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی برای ارائه به شعب اخذ رای الزامی است.

بندرآبادی صیانت از آراء را وظیفه قانونی و شرعی هیئت اجرایی دانست و تصریح کرد: ماموران حاضر در شعبات اخذ رای جهت صیانت از آراء مردم اهتمام جدی داشته باشند.

معاون استاندار سمنان با اشاره به اینکه از حوزه انتخابیه شهرستان های شاهرود و میامی فقط یک نفر راهی مجلس خواهد شد، گفت: در این دو حوزه پنج نامزد برای کسب یک کرسی در مجلس به رقابت می پردازند.

بندر آبادی حضور گسترده و همه جانبه مردم در انتخابات را پشتوانه ای عظیم برای نظام در عرصه های بین المللی عنوان کرد و افزود: فضای موجود نشان دهنده حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای خواهد بود.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 12 اسفند ماه همزمان با سراسر کشور در شاهرود برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1547529

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