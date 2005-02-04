همايش نهضت توليد علم، جنبش نرم افزاري و آزادانديشي برگزار شد

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" محمد شاهي دبير علمي اين همايش گفت : در اين همايش كه يازدهمين همايش نهضت توليد علم، جنبش نرم افزاري و آزادانديشي در دانشگاه آزاد اسلامي است بالغ بر 150 مقاله از سراسر كشور دريافت شد كه از اين 150 مقاله 42 مقاله از تهران و 108 مقاله ديگر از شهرستان هاي كشور به دبيرخانه همايش ارسال شده بودند.

وي تصريح كرد : در نهايت پس از داوري 9 مقاله براي ارائه سخنراني در اين همايش گزينش شدند كه در طول همايش ارائه مي شوند.

وي آموزش و پرورش و تفكر پژوهشي، آموزش و پرورش و نظريه پردازي، آموزش و پرورش و چالش هاي توسعه يافتگي و مبادي توليد علم و جنبش نرم افزاري در آموزش و پرورش را از محورهاي اين همايش ذكر كرد و افزود : از اهداف برگزاري اين همايش زمينه سازي براي انطباق بيشتر با چشم اندازهاي آتي كشور و توجه به فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص جنبش نرم افزاري مي باشد.