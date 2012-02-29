حضور گسترده مردم موجب یاس و ناامیدی دشمنان انقلاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم دهقان با اشاره به اینکه حضور در صحنه انتخابات از منظر قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و مراجع گرانقدر یک تکلیف است، افزود: هرکدام از افراد جامعه که معتقد به آرمانهای امام و ارزشهای معنوی نظام هستند در قبال سرنوشت کشور تکلیف دارد.

وی به انتخاب فردی شایسته برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی اشاره و تصریح کرد: افراد جامعه باید با بصیرت و شناخت کافی فردی اصلح، متعهد و معتقد به نظام و با اقتدار را انتخاب کنند و اگر چنین امری اتفاق بیفتد آینده روشنی برای مجلس شورای اسلامی را می توان متصور شد.

وی برحضور حداکثری مردم در روز 12 اسفند ماه تاکید و بیان کرد: حضور همه آحاد جامعه در روز انتخابات الزامیست زیرا با حضور گسترده و حماسی مانند حماسه 22 بهمن ماه، قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران را که متکی به مردم است به رخ جهانیان به خصوص دشمنان قسم خورده انقلاب نشان می دهیم.

نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری افزود: انقلاب اسلامی به عنوان یک سرمایه بزرگ ثمره خون پاک شهدای انقلاب، شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای بزرگوار هسته ای است که شهدای هسته ای جوانانی پاک، مخلص و متعهد بودند و در راستای رشد و پیشرفت علمی کشور گام بر می داشتند و شاهد پرپرشدن آنها در راه اعتلای انقلاب و رشد و بالندگی علمی کشور هستیم.

وی بیان داشت: باید سعی کنیم افراد شایسته، متعهد، کاردان و متخصص و پیرو آن شهدای عزیز را برای ورود به مجلس شورای اسلامی انتخاب نماینم تا دین خودمان را ادا کرده باشیم.

بیش از 970 تن صادرات بادام در سال جاری

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری از صادارات بیش از 970 تن بادام در سال جاری از استان چهار محال و بختیاری خبر داد. مرتضی مرادی اظهار داشت: این میزان بادام توسط 11 شرکت صادرکننده به کشورهای هند و امارات صادر شده و بیش از 14 میلیون دلار ارزش ریالی در پی داشته است. وی با بیان اینکه بیشتر ارقام صادر شده بادام مامایی و سفید بوده، بیان کرد: در سال گذشته 640 تن بادام صادر شد و این در حالی است که تا پایان سال جاری صادرات بادام به بیش از یک هزار تن افزایش می یابد. وی با اشاره به وسعت 15 هزار هکتاری باغات بادام استان، تصریح کرد: از 15 هزار هکتار باغ بادام استان حدود 10 هزار هکتار بارور و پنج هزار هکتار نهال و غیر بارور است و هر ساله 800 هکتار به وسعت باغات بادام استان افزوده می شود. برگزاری سومین جلسه ستاد مدیریت تلفیقی آفات در چهار محال و بختیاری مدیرحفظ نباتات جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری از برگزاری سومین جلسه ستاد مدیریت تلفیقی آفات این استان خبر داد.

شهنار ایزدی نژاد اظهار داشت: در این جلسه به مباحثی نظیر نحوه اجرای"مدیریت تلفیقی آفات" گندم با تاکید بر مدیریت علفهای هرز و سن، ارائه طرح های مدیریت تلفیقی آفات محصولی توسط اعضاء، نحوه اجرای این طرح و شبکه مراقبت بخش خصوصی در سال زراعی 91-90 و ارائه سطوح تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی و بررسی امکان اجرای طرح در سطوح مذکور پرداخته و در پایان تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.

باغداران فقط از عاملین مجاز فروش سموم روغن ولک تهیه کنند



مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری گفت: باغداران فقط از عاملین مجاز فروش سموم که دارای پروانه معتبر می باشند اقدام به خرید روغن ولک کنند.

شهناز ایزدی نژاد افزود: روغن های ولک تقلبی موجب خشک شدن جوانه های درختان میوه می شوند.

وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از پخش هرگونه روغن ولک تقلبی و عدم سوءاستفاده برخی از افراد فرصت طلب، باغداران فقط از عاملان مجاز فروش سموم که دارای پروانه معتبر می باشند اقدام به خرید روغن ولک کنند.

وی بیان داشت: باغداران در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به نزدیکترین مرکز جهاد کشاورزی و یا مدیریت حفظ نباتات استان گزارش دهند.

بهترین زمان روغن پاشی درختان همزمان با متورم شدن جوانه ها است

مدیر حفظ نباتات استان بیان داشت: بهترین زمان روغن پاشی زمستانه علیه آفات مکنده مانند شپشک های نباتی در باغات میوه هسته دار و دانه دار همزمان با متورم شدن جوانه ها تا قبل از بازشدن آنها است.

شهناز ایزدی نژاد مقدار مصرف را دو لیتر روغن ولک همراه با 100 لیتر آب عنوان و توصیه کرد: باغداران برای کسب اطلاعات بیشتر به کلینیک های گیاهپزشکی و یا مراکز خدمات محل خود مراجعه کنند.

ایزدی نژاد در خصوص مبارزه با لیسه(چادرک)، اظهار داشت: به منظور مبارزه با این آفت در باغاتی که قبلا مشاهده شده پس از متورم شدن جوانه ها و درست قبل از بازشدن گلها با سموم مناسب توصیه شده در یک نوبت اقدام به سم پاشی کنند.