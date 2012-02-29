پنج داوطلب انتخابات مجلس نهم در خراسان جنوبی انصراف دادند

غلامرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چهار حوزه انتخابیه اصلی در خراسان جنوبی اظهارداشت: از مجموع 35 نامزد تائید صلاحیت شده در استان تا کنون شش نفر انصراف خود را در استان اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون رقابت بین 29 داوطلب برای تصاحب چهار کرسی بهارستان است، ادامه داد: یک نفر از کاندیداها در روزهای گذشته انصراف خود را اعلام کرده بودد و انصراف پنج نفر دیگر نیز امروز به صورت کتبی به ستاد انتخابات استان رسیده است.

طاهری بیان کرد: در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان محمد نورمحمدی به صورت رسمی انصراف خود را از نامزدی در انتخابات مجلس نهم به این ستاد اعلام کرده است.

به گفته وی رقابت در این حوزه انتخابیه بین شش نامزد دیگر ادامه دارد.

جانشین ستاد انتخابات خراسان جنوبی با اشاره به انصراف مرتضی شاهبیکی از حوزه انتخابیه قائنات گفت: ادامه رقابت بین هشت کاندیدا در این حوزه انتخابیه خواهد بود.

طاهری با بیان اینکه حوزه انتخابیه فردوس بیشترین تعداد نامزدهای انصرافی را داشته است، اظهار کرد: در حوزه انتخابیه فردوس، بشرویه، طبس و سرایان نیز " محمد جواد زنجانی طبسی، حسن علی رضایی و احمد قادری" اعلام انصراف کرده‌اند.

وی بیان داشت: پیش از این نیز محمدحسین حاجتی از ادامه رقابت انصراف داده بود.

وی با اشاره به اینکه رقابت در حوزه انتخابیه فردوس، سرایان، بشرویه و طبس در ابتدای کار بین 11 نامزد بوده است، تصریح کرد: هم اکنون ادامه رقابت در این حوزه بین شش داوطلب ورود به بهارستان انجام می شود.

به گفته طاهری حوزه انتخابیه فردوس، سرایان، طبس و بشرویه کمترین میزان تخلفات انتخاباتی را داشته است.