مشارکت مردم در انتخابات حدود 63 درصد خواهد بود/ درانتقاد انصاف رعایت شود

به گزارش خبرنگارمهر، احمد توکلی عصر چهارشنبه در حاشیه دیدار مردمی خود در شیراز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص میزان مشارکت مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: در مجلس هفتم شاهد حضور 50.75 درصدی بودیم در مجلس هشتم این حضور به 55.8 درصد رسید وبر اساس نظرسنجی یکی از موسسات معتبر بین‌المللی، پیش‌بینی می‌شود مشارکت مردم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حدود 63 درصد خواهد بود.

وی تاکید کرد: حضور و مشارکت حداکثری اولویت این انتخابات است که به طور یقین همانگونه که مردم در راهپیمایی 22 بهمن حضور فعال داشتند در انتخابات نیز حضور گسترده خواهند داشت.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگارمهر مبنی بر تاثیر عدم ارائه لیست واحد از سوی اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اتحاد در تمامی موارد خوب و قابل احترام است و به طور یقین چنانچه اصولگرایان به اتحاد رسیده بودند میزان آرای مردم بیشتر می شد.

احمدی نژاد پس از تمرد 11 روزه صالح نیست

توکلی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نظارت بر اجرای صحیح قانون از وظایف مهم نماینده مجلس است، یادآور شد: چگونه می تواند تخلفات دولت را دید و انتقاد نکرد.

وی افزود: زمانیکه دولت طی یک ماه 16 تخلف انجام می دهد چگونه ممکن است یک نماینده ساکت باشد و من هم اعتراضات مختلف خود را به صورت نمایان اعلام می کنم.

نماینده تهران با تاکید بر اینکه احمدی نژاد پس از تمرد 11 روزه از فرمان رهبری صالح نیست، گفت: احمدی نژاد با تمرد از فرمان رهبری از دید من صالح نیست ولی باید توجه داشت که احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور واجب اطاعت است ولی صالح نیست.

توکلی با اشاره به برخی از اشتباهات دولت، یادآور شد: استفاده از پول نفت در کوتاه مدت باعث خوشحالی مردم است ولی زمانیکه نقدینگی 4.5 برابر شد به زودی شاهد لطمات سنگین این گونه رفتارها خواهیم بود.

وی تصریح کرد: من به دلیل توجه به مباحث اقتصادی و بودجه معنی سه هزار میلیارد را می فهمم ولی مردم به راحتی این رقم را درک نمی کنند و من هر اندازه که بحث و انتقاد می کنم نشان از تخلفات و اشتباهات بیشتر دولت است.

علمدار انتقاد از رفسنجانی بودم/ درانتقادات انصاف رعایت شود



رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در انتقاد از رفسنجانی باید انصاف رعایت شود، گفت: رفسنجانی از پیشکسوتانی است که باید به آن انتقاد کرد.

توکلی با بیان اینکه رفسنجانی نباید از فرزندانش دفاع می کرد، افزود: من علمدار انتقاد از رفسنجانی بودم و اعتقاد دارم که رفسنجانی نباید در مباحث مختلف اقتصادی و دیگر مباحث از فرزندان خود دفاع می کرد همانگونه که برخی از بزرگان بودند که از فرزندان متخلف خود دفاع نکردند.

نماینده تهران یادآور شد: با تمامی انتقادات نباید فراموش کرد که هاشمی به اندازه سن خیلی از افراد از انقلاب دفاع کرده است.

وی با اشاره به اینکه مجلس به کسانی احتیاج دارد که در مقابل پول و قدرت ایستادگی کنند، گفت: هر کس که بتواند در مقابل پولداران دزد و قدرتمندان زور گو ایستادگی کند در مجلس دارای جایگاه است.