نمایندگان جبهه ایستادگی صدای رسای مردم خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین روح الامینی عصر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان اردبیل مجلس قدرتمند را یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: مجلس کار‌آمدتر می تواند با حفظ دستاوردهای مجالس گذشته و رفع نقاط ضعف آنها راه‌ حلهای مناسب برای برطرف کردن ضعفهای مجلس ارائه بدهد.

وی دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران را یکی از برنامه های مجلس نهم دانست و تصریح کرد: نمایندگان مجلس نهم علاوه بر چشم انداز 20 ساله باید برنامه پنجم توسعه را به پایان برده و برنامه ششم توسعه را متفاوت تر از برنامه های پنج ساله ادوار گذشته طراحی و اجرا کنند.

دبیرکل حزب توسعه و عدالت اسلامی با بیان اینکه هم اکنون رقابت برای کاندیدهای اصولگرا در شرایطی مطلوب فراهم است، یادآور شد: چهار طیف جبهه متحد اصولگرایان، ایستادگی، پایداری و صدای ملت کاندیداهای خود را به مردم معرفی کرده اند و مردم در 12 اسفند نمایندگان را انتخاب می کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انتخابات مجلس نهم یک انتخابات درون گروهی برای اصولگرایان است، گفت: در کشور ایران هیچ فردی نمی تواند گروهی را از حضور در انتخابات منع کند و اصلاح طلبان در حوزه های مختلف انتخاباتی نامزدهایی دارند بنابراین انتخابات درون گروهی نخواهد بود.

روح الامینی با اعلام اینکه تلاش جبهه ایستادگی حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای است، عنوان کرد: هر رای عظمت و شکوه کشور را در عرصه های مختلف بالا می برد و می تواند امنیت کشور را در منطقه و جهان تامین کند.

وی با بیان اینکه دشمن در کمین است تا بتواند ایران را از درون ناکار‌آمد جلوه دهد، تصریح کرد: ملت ایران در روز 12 اسفند با حضور حماسی خود در پای صندوقهای رای باز دیگر دشمنان انقلاب و نظام را مایوس کرده و با انتخابهای اصلح خود مجلس قدرتمند و مقتدری تشکیل می دهند.

