فتنه گران صلاحیت حضور در مجلس را ندارند/ تکرار سربلندی مردم در 12 اسفند

حجت الاسلام حسین پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر در میامی، اظهار داشت: مردم جمهوری اسلامی ایران بارها آزموده شده اند و همواره از این آزمایش ها سربلند بیرون آمده اند و این بالاترین افتخار برای همه ما به خصوص جامعه روحانی است.

کارشناس علوم دینی افزود: امروز بار دیگر صحنه ای عظیم تر برای آزمایش بزرگ است و بار دیگر ملت ایران خصوصا مردم شریف شهرستان میامی با حضور یکپارچه و یک رنگ خود در 12 اسفند سالجاری در پای صندوق های رای با انتخاب فرد صالح، شایسته و پایبند به اصول اسلامی و اعتقادات دینی و کسی که در مسیر ولایت اسلام پای برداشته است به عنوان نماینده مردم روانه مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

پناهی به اهمیت حضور مردم در انتخابات 12 اسفند سال جاری تاکید کرد و گفت: با حضور گسترده مردم در این انتخابات، دشمنان داخلی و خارجی و توطئه گرانی که درصدد ایجاد فتنه دیگری هستند آنان را ناکام خواهند گذاشت و بار دیگر سیلی محکمی بر آنان نواخته خواهد شد.

این کارشناس مسائل دینی افزود: فردی که به عنوان اصلح انتخاب می شود با بررسی سوابق و عملکرد او به عنوان کاندیدای مورد نظر همه ما مشخص می شود و بدون شک از بین این عزیزانی که کاندید شده اند همه آنها برای ما محترم هستند و ما می توانیم از بین این افراد فرد اصلح را انتخاب کنیم.

پناهی اظهار داشت: مهم ترین ویژگی یک نماینده این است که از ابتدا در مسیر ولایت فقیه گام برداشته باشد و به خصوص در فتنه 88 موضع خود را به صراحت اعلام داشته باشد و این موضع برای ما خیلی مهم است چون کسی که در این موقعیت بسیار حساس سکوت کرده و جبهه خویش را اعلام ننموده دقیقا مانند خوارج است که در زمان امام علی (ع) آنگونه فتنه انگیزی کرده و لشگر اسلام را علیه آن حضرت برآشفتند.

وی در پایان تصریح کرد: برای ما، کسانی که درفتنه 88 موضع خود را به طور صریح و آشکار اعلام نکردند صلاحیت حضور در مجلس را ندارند.