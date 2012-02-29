حضور 5 تیم خارجی در مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، مهلت اولیه در نظر گرفته شده برای اعلام آمادگی تیمهای آسیایی جهت شرکت در چهارمین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش روز گذشته به پایان رسید. در پایان این روز تایلند و قزاقستان با دو تیم و اندونزی با یک تیم آمادگی خود را برای شرکت در این مسابقات اعلام کردند.
چهارمین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش طی روزهای 16 تا 18 اسفندماه برگزار میشود. ایران به عنوان میزبان با سه تیم در این رقابتها شرکت میکند.
برای برگزاری این دوره از رقابتهای تور آسیایی والیبال ساحلی کیش 20 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. تیمهای متقاضی تا دو روز مانده به آغاز مسابقات میتوانند برای سفر به ایران و شرکت در رقابتها اعلام آمادگی کنند.
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