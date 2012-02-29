حضور 5 تیم خارجی در مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، مهلت اولیه در نظر گرفته شده برای اعلام آمادگی تیم‏های آسیایی جهت شرکت در چهارمین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش روز گذشته به پایان رسید. در پایان این روز تایلند و قزاقستان با دو تیم و اندونزی با یک تیم آمادگی خود را برای شرکت در این مسابقات اعلام کردند.

چهارمین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش طی روزهای 16 تا 18 اسفندماه برگزار می‎شود. ایران به عنوان میزبان با سه تیم در این رقابت‏ها شرکت می‎کند.

برای برگزاری این دوره از رقابت‎های تور آسیایی والیبال ساحلی کیش 20 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. تیم‌های متقاضی تا دو روز مانده به آغاز مسابقات می‎توانند برای سفر به ایران و شرکت در رقابت‎ها اعلام آمادگی کنند.





