تماشای بازی ایران و قطر در تمرین استقلال/ الونگ هم مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر چهارشنبه استقلال از ساعت 17 و با حضور5 تماشاگر در ورزشگاه دستگردی آغاز شد. در تمرین امروز استقلال گوران یرکوویچ به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا زیر نظر کادر پزشکی تنها به دویدن دور زمین اکتفا نمود و الونگ الونگ در اواسط تمرین به دلیل مصدومیت تمرین را رها کرد و جهت مداوا زیر نظر پزشک استقلال به رختکن رفت.

* میلاد میداودی پس از 40 دقیقه تمرین و بنا به دستور پزشک تیم استقلال برای گرفتن ماساژ تمرین را ترک کرد.

* مظلومی حدود 15 دقیقه از تمرین تیم خود را تماشا کرد و پس از آن به همراه منصور پورحیدری و زرینچه به تماشای دیدار تیم ملی نشست.

* آندرانیک تیموریان در تمرین استقلال حضور پیدا کرد و به تماشای تمرین همبازیان خود پرداخت.

* در ابتدای تمرین پرویز مظلومی چند دقیقه‌ای برای بازیکنان صحبت کرد و از آنان خواست با توجه به نزدیک بودن دیدار مقابل الریان قطر در هنگام تمرین و بازی‌های درون تیمی مراقب ساق‌های خود باشند و از تکل‌های خشن و بی مورد پرهیز کنند تا دچار آسیب دیدگی نشوند.

تیم فوتبال استقلال تهران از ساعت 13 روز پنجشنبه تمرینات خود را جهت دیدار مقابل الریان قطر از دور گروهی لیگ قهرمانان ادامه خواهد داد و این تیم روز جمعه و بنا به دستور کادر فنی به استراحت خواهد پرداخت. استقلال روز سه‌شنبه 16 اسفند در قطر به مصاف تیم الریان خواهد رفت.