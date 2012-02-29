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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۱

رئیس فدراسیون فوتبال قطر مهمان ویژه ضیافت شام پرسپولیس

رئیس فدراسیون فوتبال قطر مهمان ویژه ضیافت شام پرسپولیس

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در ضیافت شامی با رئیس فدراسیون فوتبال قطر به توافقاتی برای تبادلات ورزشی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حمد بن خلیفه بن احمد که در ایران بسر می برد سه شنبه شب در ضیافت شام باشگاه پرسپولیس شرکت کرد و در نشستی با محمد رویانیان به گفتگو مورد مسائل مختلف ورزشی پرداخت.

در این نشست که با حضور سفیر ایران در قطر برگزار شد طرفین برای مراودات ورزشی در رده باشگاهی به توافقاتی دست پیدا کردند و رئیس فدراسیون فوتبال قطر وعده داد در سفر تیم های باشگاهی ایران به این کشور کمال همکاری را با آنها داشته باشد.

تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا آماده می کند روز پنجشنبه به منطور برپایی اردویی چهار روزه قبل از دیدار روز 17 اسفند برابر الهلال عربستان راهی قطر خواهد شد.

کد مطلب 1547542

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