کارت همیار مجلس بین دانش آموزان گلستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عتیقی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: به منظور ایجاد شور و نشاط در بین دانش آموزان و تلاش در راستای ترغیب اعضای خانواده برای حضور پرشور در انتخابات، سازمان دانش آموزی در اقدامی ابتکار آمیز کارت همیار مجلس ویژه دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی طراحی کرد که در مراسمی نمادین بین دانش آموزان مدرسه 12 فروردین گرگان توزیع شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش گفت: طراحی کارت همیار مجلس با هدف آشنایی و آموزش با نحوه اخذ رای و فعالیت حوزه های انتخاباتی و حضور موثر در صندوقهای اخذ رای در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.

عتیقی اذعان داشت: به منظور ایجاد انگیزه بیشتر دانش آموزان مسابقه خاطره نویسی و حضور در انتخابات، برای تمام دانش آموزان گلستانی برگزار کردیم که به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

وی افزود: دانش آموزان گلستانی می توانند آثار خود را به دفتر آموزشگاه و یا سازمان دانش آموزی شهرستانهای خود ارسال کنند.