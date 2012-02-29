به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی ظهر چهارشنبه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی غلامرضا خرمی مدیرکل راه و ترابری سابق به عنوان نخستین قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی معرفی شد.

معاون تلفیق، حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی در این مراسم گفت: اقدام ارزشمند ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی برای هماهنگی بیشتر دو وزارتخانه و خدمت رسانی بیشتر به مردم بوده است.

علیرضا محفوظی گفت: اصل ادغام کار ارزشمندی است و کلان نگری را به دنبال خواهد داشت و مسئولان را از نگاه خرد به مسائل دور می کند.

وی پیشبرد سریع اهداف و پرهیز از موازی‌کاری را از اقدامات ارزشمند دولت در بخش راه و شهرسازی عنوان کرد و افزود: با توجه به منابع محدود مالی و فراوانی نیازهای بخش راه و شهرسازی در سیاستگذاریهای این اداره باید نهایت دقت شود.

وی با اشاره به اینکه مهمترین اولویتهای برنامه پنجم توسعه تمرکز زدایی و تفویض اختیاراست، افزود: هرچه کارها از سطح وزارتخانه به استانها و از استانها به شهرستانها تفویض اختیار شود، کارها با سرعت و پیشرفت بهتری صورت می‌گیرد.

در بخش راه و شهرسازی نیاز به 120 هزار میلیارد تومان بودجه است

معاون تلفیق، حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی گفت: برای اجرای هرچه بهتر برنامه‌ها در بخش راه و شهرسازی نیاز به 120 هزار میلیارد تومان بودجه است که با اتکا به بودجه ملی نمی‌توان به اهداف مورد نظر دست یافت.

وی گفت: در کشور 66 هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و خطوط ریلی در حال ساخت است و برای اجرایی شدن این طرح ها باید از تمام امکانات بخش خصوصی و پیمانکاران استفاده کرد.

وی ادامه داد: با ساخت و تکمیل طرح های محورهای مواصلاتی و خطوط ریلی بسیاری از مشکلات فعلی جاده ها و تردد مسافران برطرف می شود.

معاون تلفیق بودجه، حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی افزود: مسکن مهر و طرح های انجام شده در بخش راه استان مرکزی نشان از پرتوان بودن مدیران این استان دارد.

در این مراسم از خدمات مهدی زندیه‌وکیلی مدیرکل مسکن و شهرسازی سابق استان مرکزی قدردانی شد.