خودروسازان شکست خوردند/ سایپا صدرنشین ماند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم (سوم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر که تنها هفته معوقه در این رقابت‎ها بود، امروز برگزار شد که طی آن تیم‎های سایپا و پیکان در مهمترین و تاثیرگذارتری دیدار این هفته از رقابت‏ها متحمل شکست شدند.

در چارچوب این هفته از رقابت‏ها تیم سایپا که تا به این هفته تنها در 2 بازی متحمل شکست شده بود در مصاف با پیشگامان کویر یزد بدون گرفتن هیچ گیمی مغلوب شد اما با این حال در صدر جدول رده بندی مسابقات والیبال لیگ برتر باقی ماند چراکه در دیدار همزمان که در آمل برگزار شد رقابت دو تیم کاله و پیکان با پیروزی قاطع آملی‎ها به پایان رسید.

در سایر دیدارهای برگزار شده در این هفته از مسابقات تیم‏های گیتی پسند و باریج اسانس نیز صاحب سه امتیاز کامل از رقابت با نوین کشاورز و کرمان شدند. ضمن اینکه میزان خراسان هم با وجود برگزاری دیدار خانگی مغلوب هاوش گنبد شد.

نتیجه دیدارهای برگزار شده در هفته شانزدهم (سوم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور به این شرح است:

* کاله آمل 3 - پیکان تهران صفر

* گیتی پسند اصفهان 3- نوین کشاورز تهران صفر

* کرمان صفر - باریج اسانس کاشان 3

* میزان خراسان یک - هاوش گنبد 3

* پیشگامان کویر یزد 3- سایپا البرز صفر

در چارچوب تنها هفته باقی مانده از مرحله دوره ای رقابت‏های والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور دیدار تیم‏های مناطق نفت خیز و شهرداری تبریز در جریان است. ضمن اینکه دیدار تیم‎های شهرداری ارومیه و آلومینیوم المهدی بندرعباس هم به دلیل اختصاص یافتن محل برگزاری این دیدار به برنامه انتخابات برگزار نشد.

البته طبق توافق مسئولان تیم‏های شهرداری ارومیه و آلومینیوم المهدی بندرعباس این دیدار برگزار نمی‏شود چراکه نتیجه آن تاثیری در جایگاه چهارمی و دوازدهمی این دو تیم نداشت.