خودروسازان شکست خوردند/ سایپا صدرنشین ماند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم (سوم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر که تنها هفته معوقه در این رقابتها بود، امروز برگزار شد که طی آن تیمهای سایپا و پیکان در مهمترین و تاثیرگذارتری دیدار این هفته از رقابتها متحمل شکست شدند.
در چارچوب این هفته از رقابتها تیم سایپا که تا به این هفته تنها در 2 بازی متحمل شکست شده بود در مصاف با پیشگامان کویر یزد بدون گرفتن هیچ گیمی مغلوب شد اما با این حال در صدر جدول رده بندی مسابقات والیبال لیگ برتر باقی ماند چراکه در دیدار همزمان که در آمل برگزار شد رقابت دو تیم کاله و پیکان با پیروزی قاطع آملیها به پایان رسید.
در سایر دیدارهای برگزار شده در این هفته از مسابقات تیمهای گیتی پسند و باریج اسانس نیز صاحب سه امتیاز کامل از رقابت با نوین کشاورز و کرمان شدند. ضمن اینکه میزان خراسان هم با وجود برگزاری دیدار خانگی مغلوب هاوش گنبد شد.
نتیجه دیدارهای برگزار شده در هفته شانزدهم (سوم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور به این شرح است:
* کاله آمل 3 - پیکان تهران صفر
* گیتی پسند اصفهان 3- نوین کشاورز تهران صفر
* کرمان صفر - باریج اسانس کاشان 3
* میزان خراسان یک - هاوش گنبد 3
* پیشگامان کویر یزد 3- سایپا البرز صفر
در چارچوب تنها هفته باقی مانده از مرحله دوره ای رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور دیدار تیمهای مناطق نفت خیز و شهرداری تبریز در جریان است. ضمن اینکه دیدار تیمهای شهرداری ارومیه و آلومینیوم المهدی بندرعباس هم به دلیل اختصاص یافتن محل برگزاری این دیدار به برنامه انتخابات برگزار نشد.
البته طبق توافق مسئولان تیمهای شهرداری ارومیه و آلومینیوم المهدی بندرعباس این دیدار برگزار نمیشود چراکه نتیجه آن تاثیری در جایگاه چهارمی و دوازدهمی این دو تیم نداشت.
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