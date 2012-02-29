به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "جهاد مقدسی" گفت : درخواستهای قطر و عربستان برای کمک تسلیحاتی به مخالفان سوریه اقدامی خصمانه علیه کشور است.

وی افزود: ما از برادران قطری و سوری می خواهیم که در راستای کشاندن گروههای مسلح به پای میز مذاکرات تلاش کنند نه اینکه در راستای خونریزی گام بردارند.

مقدسی بیان کرد: جای تعجبی نیست اگر همه کسانی که در مسیر اصلاحات کارشکنی می کنند و به دنبال بی ثباتی سوریه هستند مخالف اصلاحات باشند.



خاطر نشان می شود وزیر امور خارجه قطر چند روز پیش به صراحت خواستار ارسال انواع سلاحها برای گروههای مسلح سوری شد، پیش از وی، وزیر امور خارجه عربستان در جریان نشست ضد سوری موسوم به دوستان سوریه در تونس بر ضرورت تجهیز گروههای مسلح به انواع سلاحها تاکید کرده بود تا مشخص شود رژیمهای آل ثانی و آل سعود برای شعله ور کردن آتش جنگ داخلی و فتنه مذهبی در سوریه در راستای اهداف غربی ها و صهیونیستها تلاش می کنند.