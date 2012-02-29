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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۲

مری در گفتگو با مهر:

علم و تخصص نمایندگان بدون التزام عملی به ولایت فقیه کارایی ندارد

علم و تخصص نمایندگان بدون التزام عملی به ولایت فقیه کارایی ندارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی فریدون‌شهر گفت: خدماتی که انقلاب در طول 33 سال به مردم ارائه داده هیچکس نمی‌تواند انکار کند بنابریان اگر نماینده التزام عملی به ولی فقیه نداشته باشد علم و تخصص وی نیز به کارایی ندارد.

گشتاسب مری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره از انتخابات مجلس بسیار حساس است زیرا دشمنان به دور ما حلقه زده‌اند و با تهدیدهای مختلفی مانند گزینه‌های فراوان روی میز و توطئه‌های دیگر قصد دارند مردم را از شرکت در انتخابات دلسرد کنند.

وی افزود: آگاه کردن مردم نسبت توطئه‌های دشمنان سبب می‌شود مردم آگاهانه‌تر و با رغبت بیشتری در انتخابات شرکت کنند و ملت ایران با حضور پرشور خود در این انتخابات همانند دوره‌های قبل می‌توانند این ترفندها و توطئه‌ها را خنثی کنند.

بخشدار مرکزی فریدون‌شهر التزام عملی به را مهم‌ترین ویژگی یک نماینده دانست و تصریح کرد: نماینده مجلس باید علاوه بر اینکه  از علم، تخصص و آگاهی لازم برخوردار باشد برای تصویب برنامه‌هایی مطابق با اسلام ناب محمدی در جامعه تلاش کند ضمن اینکه از  فتنه‌انگیزان و جریانات منحرفی که به دنبال صدمه زدن به انقلاب هستند بیزاری بجوید.

وی افزود: این دوره از انتخابات مجلس بسیار حساس است زیرا دشمنان به دور ما حلقه زده‌اند و با تهدیدهای مختلفی قصد دارند مردم را از شرکت در انتخابات دلسرد کنند اما مردم ایران مانند همیشه با حضور پرشور خود ثابت می‌کنند که این توطئه‌ها همچون همیشه ناکام می‌ماند.
 

کد مطلب 1547549

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