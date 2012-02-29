علم و تخصص نمایندگان بدون التزام عملی به ولایت فقیه کارایی ندارد

گشتاسب مری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره از انتخابات مجلس بسیار حساس است زیرا دشمنان به دور ما حلقه زدهاند و با تهدیدهای مختلفی مانند گزینههای فراوان روی میز و توطئههای دیگر قصد دارند مردم را از شرکت در انتخابات دلسرد کنند.
وی افزود: آگاه کردن مردم نسبت توطئههای دشمنان سبب میشود مردم آگاهانهتر و با رغبت بیشتری در انتخابات شرکت کنند و ملت ایران با حضور پرشور خود در این انتخابات همانند دورههای قبل میتوانند این ترفندها و توطئهها را خنثی کنند.
بخشدار مرکزی فریدونشهر التزام عملی به را مهمترین ویژگی یک نماینده دانست و تصریح کرد: نماینده مجلس باید علاوه بر اینکه از علم، تخصص و آگاهی لازم برخوردار باشد برای تصویب برنامههایی مطابق با اسلام ناب محمدی در جامعه تلاش کند ضمن اینکه از فتنهانگیزان و جریانات منحرفی که به دنبال صدمه زدن به انقلاب هستند بیزاری بجوید.
وی افزود: این دوره از انتخابات مجلس بسیار حساس است زیرا دشمنان به دور ما حلقه زدهاند و با تهدیدهای مختلفی قصد دارند مردم را از شرکت در انتخابات دلسرد کنند اما مردم ایران مانند همیشه با حضور پرشور خود ثابت میکنند که این توطئهها همچون همیشه ناکام میماند.
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