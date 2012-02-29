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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۹

کمیته اطلاع رسانی انتخابات در بروجرد راه اندازی شد

کمیته اطلاع رسانی انتخابات در بروجرد راه اندازی شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: کمیته اطلاع رسانی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بروجرد راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از انتخابات فرمانداری ویژه بروجرد اقدام به ایجاد کمیته اطلاع رسانی خبرهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور رسانه ها کرده است.

در این کمیته در روز انتخابات تمام خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان بروجرد برای پوشش اخبار انتخابات دعوت شده اند تا اخبار مربوط به چگونگی برگزاری انتخابات در سطح شهرستان را با سرعت بیشتر منتشر کنند.

همچنین برای رفاه حال خبرنگاران در راستای کسب خبر دو دستگاه خودرو از طرف فرمانداری ویژه بروجرد به کمیته اطلاع رسانی مربوط به انتخابات اختصاص یافته است.

کد مطلب 1547550

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