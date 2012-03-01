لغو برنامه 90 و بازیکنانی که زیرتیغ جراحی رفتند/ صعود تیم ملی با اشکان

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش ایران طی هفت روز گذشته در بیشتر رشته‏ها با مسابقات بین‏المللی یا اتفاق خاصی روبرو نبود و به همین دلیل این هفته را در سکوت خبری طی کرد البته به جز فوتبال که مانند همیشه خبرساز بود و این هفته به دلیل در پیش بودن مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون و حاشیه‏های مربوط به این مجمع و همچنین برگزاری آخرین دیدار تیم ملی در مرحله سوم رقابت‎های انتخابی جام جهانی جاذبه‎های خبری بیشتری داشت. البته از دست رفتن سهمیه المپیکی ایران در شیرجه هم از دیگر اتفاقات مهم هفته رو به پایان بود. مهمترین اتفاقات ورزشی در هفت روز گذشته عبارتند از:

عضویت ایران در کمیته فنی فیبا آسیا از دست رفت

اعضای کمیته‏های کنفدراسیون بسکتبال آسیا هفته گذشته در حالی معرفی شدند که ایران جز دو کرسی سهم دیگری از عضویت در 9 کیمته هفت نفره این کنفدراسیون نداشت. بر اساس اعلام فیبا آسیا محمدرضا مشحون و رامین طباطبایی تنها افراد ایرانی در این کمیته‎ها هستند که به ترتیب به عنوان عضو کمیته مربیان و پزشکی معرفی شده‏اند. این در حالی است که پیش از این نصرت الله جعفریان - ناظر ایرانی فیبا - برای مدت 12 سال متوالی عضویت کمیته فنی که یکی از تاثیرگذارترین کمیته‎هاست را بر عهده داشت.

تیغ جراحی روی پای دو ملی‎پوش

طی هفته گذشته دونفر از ورزشکاران ملی‎پوش ایران که البته در رشته‎های مختلف کار می‎کنند به دلیل آسیب دیدگی جراحی شدند. مجتبی جباری بازیکن ملی‎پوش استقلال دوشنبه گذشته به دلیل مصدومیتی که از ناحیه پا داشت مورد جراحی قرارگرفت. ظاهرا این بازیکن باید دو ماه از میادین دور باشد. آرش کمالوند، ملی‏پوش تیم والیبال سایپا هم روز سه شنبه مورد جراحی قرار گرفت اما این بازیکن چند ماه بیشتر از جباری از تمرین و بازی محروم خواهد بود.

یک سهمیه المپیک ایران از دست رفت

مسابقات جام جهانی و انتخابی المپیک شیرجه یکشنبه گذشته در حالی در لندن به پایان رسید که تنها نماینده ایران در این رقابت‌ها از کسب سهمیه المپیک بازماند. مجتبی ولی‌پور شیرجه رو ایران در مسابقات جام جهانی و انتخابی المپیک بود که در ماده تخته فنر 3 متر با حریفانی از 33 کشور جهان به رقابت پرداخت اما در پایان با کسب 338 امتیاز در مکان بیستم قرار گرفت و از صعود به المپیک لندن بازماند. ولی‌پور در حالی در بین بیست شیرجه روی این ماده قرار گرفت که از دست رفتن امتیاز 5/3 مهتاب وی باعث شد تا از جمع 8 شیرجه روی برتر این ماده فاصله بگیرد و تا رده بیستم نزول کند. در هر صورت با ناکامی ولی‏پور در کسب سهمیه المپیک، کاروان ایران در المپیک لندن شیرجه رو نخواهد داشت.

تیم بسکتبال پتروشیمی آسیا را از دست داد

تیم بسکبتال پتروشیمی بندرامام دوشنبه شب گذشته در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی باشگاه‏های غرب آسیا برابر شانویل لبنان شکست خورد و از صعود به مرحله نیمه نهایی این رقابتها بازماند. بندرامامی ها با این ناکامی فرصت حضور در رقابت های قهرمانی باشگاه های آسیا را هم از دست دادند چراکه قرار است سه تیم برتر غرب آسیا در این پیکارها شرکت کنند.

حذف چهره های مطرح از انتخابات فوتبال

دبیرخانه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، سه شنبه گذشته فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط حضور در انتخابات این فدراسیون را در حالی اعلام کرد که هفت نفر از کاندیداهای شرکت در این مجمع رد صلاحیت شدند و از فهرست نامزدهای شرکت کننده در انتخابات فدراسیون فوتبال کنار گذاشته شدند. جمشید تقی‌زاده، یونس قربانی و مهدی تاج از گزینه‌های ریاست، ناصر شفق از نایب رئیسی، محمدحسین جعفری از داوطلبان احراز پست عضویت به عنوان نماینده مدیران عامل باشگاه‌ها در هیئت رئیسه، منوچهر بهمنی و شهرام دبیری‌اسکویی از نامزدهای احراز پست عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون به عنوان سایر اعضا کنار گذاشته شدند.

ایران میزبان مسابقات فوتسال و فوتبال مدارس آسیا در سال 91 شد

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش سه شنبه گذشته از میزبانی ایران در برگزاری مسابقات فوتسال و فوتبال مدارس آسیا در سال آینده خبر داد. کیومرث هاشمی گفت که از ظرفیت میزبانی کشور در مسابقات فوتسال و فوتبال قهرمانی دانش‌آموزان آسیا در سال آینده استفاده و در راستای رفع ایراداتی که در سنوات قبل وجود داشته است، تلاش خواهیم کرد.

پایان مرحله دوره‎ای لیگ والیبال با قهرمانی سایپا

دیدارهای تنها هفته معوقه (سوم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور چهارشنبه شب برگزار شد. در پایان دیدارهای این هفته تیم سایپا با وجود شکست برابر پیشگامان کویر یزد در صدر جدول رده‎بندی باقی ماند و تیم‎های کاله، پیکان و شهرداری ارومیه نیز رده‎های دوم تا چهارم را دراختیار گرفتند. این چهار تیم از یکشنبه هفته آینده دیدارهای خود را در مرحله پلی‌آف پیگیری می کنند. در این مرحله از رقابت‌ها که به صورت 2 از 3 برگزار می‌شود سایپا به مصاف شهرداری ارومیه می‌رود و دو تیم کاله و پیکان هم مقابل هم صف آرایی می‌کنند.

لغو 90 انتخاباتی

در حالی که همه منتظر بودند تا برنامه 90 دوشنبه شب طبق روال گذشته روی آنتن برود، صبح دوشنبه خبر لغو این برنامه در رسانه های مختلف منتشر شد. دلیل لغو برنامه عادل فردوسی پور ویژه برنامه های انتخابات مجلس عنوان شد اما ظاهرا حساسیت هایی که قرار بود به خاطر حضور سه کاندیدای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایجاد کرده بود، دلیل اصلی لغو این برنامه بود.

صعود ایران به مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی در روز خوب "دژاگه"

تیم ملی فوتبال ایران چهارشنبه شب آخرین دیدار خود در مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل را برابر قطر برگزار کرد و با وجودیکه با کسب نتیجه تساوی دو بر دو متوقف شد به عنوان تیم اول گروه پنجم راهی مرحله چهارم و نهایی این رقابت‌ها شد. این دیدار با قضاوت "روشن ایرماتوف" در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. "اشکان دژاگه" بازیکنی ایرانی الاصل که مقیم آلمان در این بازی نخستین بازی ملی‌اش را برای تیم ملی ایران انجام داد و موفق شد آغازی خوب در این تیم داشته باشد چون هر دو گل ایران توسط این بازیکن به ثمر رسید. این بازیکن در دقیقه 5 تیم ملی ایران صاحب گلی زودهنگام کرد و در دقیقه 58 نیز روی یک ضربه ایستگاهی دروازه قطر را باز کرد. دو گل قطری‌ها نیز در دقایق 9 و 85 وارد دروازه ایران شد. در هر صورت تیم ملی ایران با وجود کسب تساوی در این بازی با مجموع 12 امتیاز و به عنوان تیم اول گروه پنجم راهی مرحله نهایی انتخابی جام جهانی شد. تیم قطر هم با دو امتیاز کمتر به این مرحله صعود کرد.