تعداد نامزدهای انتخابات در قم به 40 نفر کاهش یافت

عبد السعید حقیقی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد نامزدهای انتخابات در قم از 45 نفر به 40 نفر کاهش پیدا کرد.



وی در ادامه از مردم قم خواست تا با حضور در انتخابات آتی به گزینه های خود رأی بدهند و تکلیف خود را به صورت کامل به انجام برسانند.



فرماندار قم در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش جایگاه‌های تبلیغات خبر داد و اظهار داشت: در راستای ایجاد شرایط بهتر برای شناخت مردم جایگاه های ثابت تبلیغات از 100 به 250 جایگاه افزایش یافته است.



حقیقی مقدم با بیان اینکه تمام ایستگاه های اتوبوس به عنوان جایگاه های ثابت در نظر گرفته شده بود، بیان داشت: تبلیغات در این جایگاه ها به شکل پوستر بود.



وی در ادامه گفت: 50 نقطه پرتردد شهر مثل خیابانهای اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) و 550 سازه فلزی و بتنی (تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر) نیز به عنوان جایگاه های موقت در نظر گرفته شده اند.



فرماندار قم با اعلام اینکه 9 هزار نفر مسئول انجام امور مختلف انتخابات هستند، اضافه کرد: از این تعداد هشت هزار نفر به عنوان عضو صندوق، اپراتور، ناظر، بازرس و ... آموزش دیده اند.



حقیقی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: 501 شعبه اخذ رأی در استان و بخشهای تابعه مسئولیت جمع آوری آرا را بر عهده دارند.



وی در خصوص زمان تبلیغات کاندیداها نیز ابراز داشت: تبلیغات از روز پنجشنبه چهارم اسفندماه آغاز شده و در زمان هشت صبح روز پنج شنبه یازدهم اسفندماه به پایان می‌رسد.