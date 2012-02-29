به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد مسجدجامعی با انتقاد ورود بی‌رویه خودرو به شهر تهران و نیز روند حذف پیاده‌روها به نفع سواره‌روها، خاطر نشان کرد: روند نادیده گرفتن پیاده‌روها پیش از این و در دهه اخیر افزایش یافت و در واقع با غلبه زندگی ماشینی احساس شد که باید اولویت را به خودروها داد.

مسجدجامعی گفت: فضای کنونی شهر تهران، فضای تاریخی نیست بلکه تبدیل به فضای جاری شده است که در آن سیاست‌هایی از قبیل توجه به عرض خیابان‌ها، بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها بیشتر از پیاده‌رو است. اکنون اعتبارات مدیریت شهری برای پیاده‌روها و مباحث فرهنگی و اجتماعی آن خیلی اندک و ناچیز است.

وی معتقد است: اگر به دنبال حاکم کردن فضای آرامش در محیطی از شهر هستیم باید ابتدا خودروها را در بخش‌ها و مناطقی از شهر حذف کنیم تا به فضای عمومی تبدیل و برای قدم زدن مناسب شود، حتی باید برای آن قهوه‌خانه، کافی شاپ و غیره‌ای طراحی کنیم تا شهروندان لذت آرامش و زندگی شهری را درک کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با انتقاد از افزایش ظرفیت‌های ترافیکی که تنها تشدیدکننده ترافیک است، گفت: به اعتقاد من توسعه پیاده‌روها و فضاهای عمومی به شهر آرامش می‌دهد و موجب می‌شود تا انسان‌ها به همدیگر نزدیک شوند.

مسجدجامعی افزود: به اعتقاد من باید نگاه به شهر، نگاهی انسان‌گرا با ظرفیت‌های انسانی باشد. یعنی اولویت در ابتدا برای انسان باشد تا خودرو. اگر به دنبال حاکم کردن آرامش در شهر هستیم، نقطه آغاز توجه به پیاده‌روها است تا شهر ابعاد انسانی پیدا کند.