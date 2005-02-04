موسيقي درفيلم بشارت منجي والاتر ازموسيقي پس زمينه است

" لوريس چكناواريان "

اين موسيقيدان كه به همراه عوامل فيلم " بشارت منجي " درجلسه پرسش وپاسخ سينماي مطبوعات حضورداشت درپاسخ به خبرنگارسينمايي "مهر" گفت :" موسيقي اين فيلم درپس زمينه حضورندارد بلكه به منزله ديالوگي است كه درفيلم برقرارمي شود وبا مخاطب ارتباط برقرار مي كند.زمانيكه من با كارگردان وارد مذاكره شدم قرارشد كه قسمتي ازحال وهواي فيلم به مدد موسيقي به مخاطب منتقل شود."

وي ازاجراي موسيقي "بشارت منجي" توسط اركسترسمفونيك خبرداد وگفت :" بي ترديد موسيقي بشارت منجي را به عنوان يك سوييت كوچك درتالاراجرا مي كنم. موسيقي اين اثرتوسط يك گروه 200 نفره اجرا شد وگروهي بالغ بر100 نفر درگروه كرحضورداشتند .كارهايي كه اوپراست بايد توسط اركستربزرگ اجرا شود وبراي اين فيلم ماتمامي تلاشمان را به كارگرفتيم اميدواريم كه نتيجه كاررضايت بخش باشد.

خالق موسيقي اوپراي " رستم وسهراب " و"سمفوني جنگ " پيرامون رويكرد اين فيلم به زندگي حضرت مسيح گفت :" من به عنوان يك مسيحي عاشق حضرت مسيح هستم ووقتي اين فيلم را ديدم آن را پسنديدم. خيلي ازرويدادهاي اين فيلم ازروايتهاي اسلامي برداشته شده وبسياري ازمعجزاتي كه دراين اثرترسيم مي شود درانجيل ما نيست."

" چكناواريان " ساخت فيلمهايي ازاين نوع را گام مثبتي درجهت آشنايي اديان دانست وخاطرنشان كرد:" دنيا روزبه روزكوچكترمي شود وما ازگفتگوي تمدنها سخن مي گوييم اما هيچ صحبتي مبني برگفتگوي اديان مطرح نمي شود.آنچه كه دراين ميان حايزاهميت است ساخت فيلهايي است كه به رابطه ميان مسلمانان ومسيحيان بپردازند ."