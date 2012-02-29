تقاضاکنندگان شناسنامه المثنی تا جمعه مهلت مراجعه به ثبت احوال را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علیپورمدیر کل اداره ثبت احوال استان اصفهان اظهار داشت: افرادی که از تاریخ 12 بهمن ماه سال جاری نسبت به تقاضای شناسنامه المثنی اقدام کرده بودند می‌توانند تا جمعه برای دریافت شناسنامه خود مراجعه کنند.

وی بیان داشت: تدابیری اتخاذ شده که شناسنامه افرادی که محل سکونتشان با محل تولد آنها متفاوت بوده و برای دریافت شناسنامه مجبورند به محل سکونت خود مراجعه کنند، بتوانند شناسنامه خود را از ادارات ثبت احوال محل فعلی سکونتشان دریافت کنند.

مدیر کل اداره ثبت احوال استان اصفهان فعالیت این اداره کل را در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت 8 صبح تا 18 و در روز جمعه 12 اسفند ماه، تا پایان زمان رای گیری برشمرد و گفت: در صورت بروز هر گونه مشکل پاسخگوی مردم هستیم.

وی درباره افراد واجد شرایط رای دادن نیز تاکید کرد: متولدین اسفند ماه 72 و قبل آن واجد شرایط رای هستند که 99 درصد از این افراد کارت ملی خود را نیز دریافت کرده و در روز انتخابات مشکل خاصی وجود ندارد.

علیپور همچنین به الزام همراه آوردن کارت ملی علاوه بر شناسنامه افراد در این دوره اشاره کرد و افزود: با توجه به الکترونیکی شدن انتخابات و تعیین احراز هویت اشخاص در زمان رای دادن بر اساس سامانه جمعیتی کشور، همراه داشتن کارت ملی علاوه بر شناسنامه توسط رای دهندگان واجب است.

اضافه شدن یک کاندیدا به جمع کاندیداهای حوزه انتخابیه نطنز و قمصر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سلیمانی فرماندار نطنز نیز بیان داشت: با توجه به اعلام وزارت کشور مستند به نامه شورای نگهبان آقای حسین خادمی فرزند میرزا مشهور به خادمی مزده به جمع کاندیداهای حوزه انتخابیه نطنز و قمصر اضافه شد.

وی افزود: تا کنون تعداد افراد تأیید صلاحیت شده به 9 نفر افزایش یافته است واین 9 نامزد به منظور تصدی صندلی بهارستان با هم به رقابت می‌پردازند.