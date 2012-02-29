دیپلماسی میوه برای افزایش مناسبات تجاری ایران و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات که هیاتی از اتحادیه میوه فروشان ایران و جمعی از باغداران و تجار میوه از مناطق مختلف لبنان، دبیرکل اتاق بازرگانی طرابلس در شمال لبنان نیز حضور داشتند، طرفین در خصوص خرید میوه لبنان ( مرکبات، سیب، موز) به مقصد ایران گفتگو کردند.

وزیر کشاورزی لبنان با اشاره به فراوانی محصول مرکبات در لبنان، تاکید کرد: دولت در راستای حمایت از باغداران لبنانی و کمک به صادرات میوه لبنان، به تجار لبنانی که برای فروش محصول خود به خارج از کشور و بویژه ایران اقدام کند یارانه پرداخت میکند.

هیات ایرانی با اشاره به بازدید از باغ های مرکبات در شمال و جنوب لبنان تاکید کرد: میوه لبنان از مرغوبیت بالایی برخوردار بوده و بایستی حداکثر تلاش جهت برطرف کردن موانع خرید این محصول جهت بازارهای داخل کشور و کاهش هزینه های آن صورت گیرد تا میوه های با کیفیت لبنان وارد بازار ایران شود.

قابل ذکر است طی روزهای گذشته گفتگو های فشرده ای میان تجار دو کشور برای فراهم کردن مقدمات لازم جهت ورود میوه لبنان به بازار کشورمان صورت گرفته است.