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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۵

ایران نژاد:

فتنه 88 از کف خیابانها به فضای سایبری منتقل شده است/ مواظب خود زنی ها باشیم

فتنه 88 از کف خیابانها به فضای سایبری منتقل شده است/ مواظب خود زنی ها باشیم

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: انتخابات پش رو از حساسیت بالائی برخوردار است و مردم باید هوشیار و با بصیرت بالا به استقبال آن بروند زیرا فتنه ها هنوز تمام نشده و تنها از کف خیابان ها به فضای سایبری انتقال یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر مهدی ایران نژاد در همایش هم اندیشی نمایندگان کاندیداهای انتخاباتی در شعب اخذ رای که بعد از ظهر چهارشنبه و با حضور رئیس هیئت نظارت استان البرز و اصحاب رسانه برگزار شد گفت: امروز در حساس ترین زمان و شرایط ممکن قرار گرفته ایم و اقدامات مذبوحانه گروه های معاند و ضد انقلاب زنجیروار و متصل بهم سناریوی سنگینی را بر علیه نظام آغاز کرده است.

وی گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران حاکمیت از آن مردم بوده و شارع مقدس، ولایت فقیه و همه دلسوزان نظام نیز بر این باورند و پایه های نظام نیز بر این اساس استوار است اما برخی کاسه داغ تر از آش شده و با ندای دفاع از حقوق مردم می خواهند نظام را خدشه دار کنند.

وی تصریح کرد: امنیت و انتخابات دو مقوله پیچیده و متصل به هم هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و کدهای امنیتی حاکی از آن است که بعضی گروه های معاند و ضدانقلابی قصد تخریب انتخابات و به هم زدن نظام را دارند و داستان ها از بعد از 88 ادامه داشته و تمام نشده و فقط از تغییر تاکتیک داده و از کف خیابانها به لایه های مختلف جامعه نفوذ کرده و به عناوین مختلف فعالیت دارند.

ایران نژاد گفت: برخی از فتنه گران امروز به نام توبه کردن و تغییر خط سیاسی نقاب برچهره کشیده و به فعالیت های خود ادامه می دهند و از آنجا که حساسیت انتخابات پیش رو و اهمیت حضور مردم در این انتخابات بر هیچ کس پوشیده نیست بی شک تلاش خواهند کرد تا با حاشیه سازی روند برگزاری انتخابات و انعکاس حضور گسنرده مردم را خدشه دار کنند.

مواظب خودزنی های احتمالی دشمنان داخلی در شعب اخذ رای باشیم

وی گفت: مردم و مسئولان اجرائی مواظب خودزنی های احتمالی فتنه گران و معاندان باشند که خدائی نکرده سلامت و شکوه انتخابات خدشه دار نشود.

فرماندار کرج افزود: از آنجا که در اذهان خیلی ها کرج به عنوان شهری ناامن تداعی کرده و احتمال حاشیه سازی در انتخابات پیش روی آن را می دهند، حضور گسترده و مقتدرانه مردم این شهر در انتخابات و بالائی بصیرت مردم و حضوری هوشمند و اگاهانه در این انتخابات، حماسه ای عظیم را رقم زده و این طرز فکر را از بین می برد.

وی با اشاره به روند و سیر انتخاباتی بسیار مطلوب در شهرستان کرج و تقدیر ویژه ستاد انتخابات کشور از این حوزه به عنوان ستاد ممتاز در عملکرد انتخاباتی، گفت: همه چیز در شهرستان کرج برای برگزاری انتخاباتی سالم و با شکوه فراهم شده و تنها حضور گسترده مردم برای تکامل این روند لازم است.

کد مطلب 1547562

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