فتنه 88 از کف خیابانها به فضای سایبری منتقل شده است/ مواظب خود زنی ها باشیم

به گزارش خبرنگار مهر مهدی ایران نژاد در همایش هم اندیشی نمایندگان کاندیداهای انتخاباتی در شعب اخذ رای که بعد از ظهر چهارشنبه و با حضور رئیس هیئت نظارت استان البرز و اصحاب رسانه برگزار شد گفت: امروز در حساس ترین زمان و شرایط ممکن قرار گرفته ایم و اقدامات مذبوحانه گروه های معاند و ضد انقلاب زنجیروار و متصل بهم سناریوی سنگینی را بر علیه نظام آغاز کرده است.

وی گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران حاکمیت از آن مردم بوده و شارع مقدس، ولایت فقیه و همه دلسوزان نظام نیز بر این باورند و پایه های نظام نیز بر این اساس استوار است اما برخی کاسه داغ تر از آش شده و با ندای دفاع از حقوق مردم می خواهند نظام را خدشه دار کنند.

وی تصریح کرد: امنیت و انتخابات دو مقوله پیچیده و متصل به هم هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و کدهای امنیتی حاکی از آن است که بعضی گروه های معاند و ضدانقلابی قصد تخریب انتخابات و به هم زدن نظام را دارند و داستان ها از بعد از 88 ادامه داشته و تمام نشده و فقط از تغییر تاکتیک داده و از کف خیابانها به لایه های مختلف جامعه نفوذ کرده و به عناوین مختلف فعالیت دارند.

ایران نژاد گفت: برخی از فتنه گران امروز به نام توبه کردن و تغییر خط سیاسی نقاب برچهره کشیده و به فعالیت های خود ادامه می دهند و از آنجا که حساسیت انتخابات پیش رو و اهمیت حضور مردم در این انتخابات بر هیچ کس پوشیده نیست بی شک تلاش خواهند کرد تا با حاشیه سازی روند برگزاری انتخابات و انعکاس حضور گسنرده مردم را خدشه دار کنند.

مواظب خودزنی های احتمالی دشمنان داخلی در شعب اخذ رای باشیم

وی گفت: مردم و مسئولان اجرائی مواظب خودزنی های احتمالی فتنه گران و معاندان باشند که خدائی نکرده سلامت و شکوه انتخابات خدشه دار نشود.

فرماندار کرج افزود: از آنجا که در اذهان خیلی ها کرج به عنوان شهری ناامن تداعی کرده و احتمال حاشیه سازی در انتخابات پیش روی آن را می دهند، حضور گسترده و مقتدرانه مردم این شهر در انتخابات و بالائی بصیرت مردم و حضوری هوشمند و اگاهانه در این انتخابات، حماسه ای عظیم را رقم زده و این طرز فکر را از بین می برد.

وی با اشاره به روند و سیر انتخاباتی بسیار مطلوب در شهرستان کرج و تقدیر ویژه ستاد انتخابات کشور از این حوزه به عنوان ستاد ممتاز در عملکرد انتخاباتی، گفت: همه چیز در شهرستان کرج برای برگزاری انتخاباتی سالم و با شکوه فراهم شده و تنها حضور گسترده مردم برای تکامل این روند لازم است.