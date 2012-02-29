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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۰

با صدور بیانیه‌ای اعلام شد:

انتخابات صحنه تبلور نشاط سیاسی دانشگاه‌های کشور است

انتخابات صحنه تبلور نشاط سیاسی دانشگاه‌های کشور است

معاونان فرهنگی اجتماعی دانشگاه‌های کشور با صدور بیانیه‌ای برحضور گسترده اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، فعالان فرهنگی و جامعه دانشگاهی کشور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونان فرهنگی اجتماعی دانشگاههای کشور کشور با صدور بیانیه ‌ای اعلام کردند: حضور گسترده در انتخابات ضربه محکمی بر برنامه‌های دشمنان و انتخابات و صحنه تبلور نشاط سیاسی دانشگاه‌های کشور است همچنین دانشگاه همواره به عنوان یکی از کانون‌های بزرگ حرکت‌های موثر کشور و مرکز فعالیت در جریانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطرح بوده است؛ حرکت‌هایی که منشاء بسیاری از وقایع بزرگ محسوب می‌شوند.

در ادامه این بیانیه آمده است: در حالیکه دشمن در برنامه‌های شوم خود تلاش می‌کند با هدف قراردادن نخبگان و دانشمندان کشور، حرکت رو‌ به رشد نظام مقدس جمهوری اسلامی را متوقف کند، حضور گسترده دانشگاهیان در پای صندوق‌های رای، ضمن تجدید میثاق با شهدای علم و فناوری، ضربه محکمی بر برنامه‌های دشمن برای مایوس کردن جوانان ایران اسلامی است و نشان می‌دهد که جامعه دانشگاهی کشور با تمام توان راه جهاد علمی و فناوری را ادامه خواهد داد.
 
این بیانیه می‌افزاید: دانشگاهیان و دانشجویان با ایجاد فضای رقابت سالم با دیدی آرمان‌خواه، عدالت‌جو و ولایت محور به دنبال بسترسازی برای نقش‌آفرینی موثر نهادهای علمی به منظور روشنگری و دنبال کردن آرمان‌های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و پیروی از فرمایشات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در جهت تعالی کشور هستند.
 
این بیانیه در پایان می‌افزاید:‌ دانشگاهیان ایران اسلامی ضمن پیروی از اصول آرمان‌خواهانه و عدالت‌جویی و درخواست حفظ اصول اخلاق سیاسی از سوی نامزدهای محترم مجلس، حضور گسترده این قشر عظیم جامعه در انتخابات را اعلام داشته و امیدواریم انتخابات نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی همچون همیشه برگ زرین دیگری بر دفتر قطور سربلندی و پیشرفت اسلام و انقلاب و ایران عزیز همراه گردد.
 
کد مطلب 1547564

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