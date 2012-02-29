به گزارش خبرگزاری مهر، معاونان فرهنگی اجتماعی دانشگاههای کشور کشور با صدور بیانیه ‌ای اعلام کردند: حضور گسترده در انتخابات ضربه محکمی بر برنامه‌های دشمنان و انتخابات و صحنه تبلور نشاط سیاسی دانشگاه‌های کشور است همچنین دانشگاه همواره به عنوان یکی از کانون‌های بزرگ حرکت‌های موثر کشور و مرکز فعالیت در جریانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطرح بوده است؛ حرکت‌هایی که منشاء بسیاری از وقایع بزرگ محسوب می‌شوند.

در ادامه این بیانیه آمده است: در حالیکه دشمن در برنامه‌های شوم خود تلاش می‌کند با هدف قراردادن نخبگان و دانشمندان کشور، حرکت رو‌ به رشد نظام مقدس جمهوری اسلامی را متوقف کند، حضور گسترده دانشگاهیان در پای صندوق‌های رای، ضمن تجدید میثاق با شهدای علم و فناوری، ضربه محکمی بر برنامه‌های دشمن برای مایوس کردن جوانان ایران اسلامی است و نشان می‌دهد که جامعه دانشگاهی کشور با تمام توان راه جهاد علمی و فناوری را ادامه خواهد داد.

این بیانیه می‌افزاید: دانشگاهیان و دانشجویان با ایجاد فضای رقابت سالم با دیدی آرمان‌خواه، عدالت‌جو و ولایت محور به دنبال بسترسازی برای نقش‌آفرینی موثر نهادهای علمی به منظور روشنگری و دنبال کردن آرمان‌های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و پیروی از فرمایشات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در جهت تعالی کشور هستند.

این بیانیه در پایان می‌افزاید:‌ دانشگاهیان ایران اسلامی ضمن پیروی از اصول آرمان‌خواهانه و عدالت‌جویی و درخواست حفظ اصول اخلاق سیاسی از سوی نامزدهای محترم مجلس، حضور گسترده این قشر عظیم جامعه در انتخابات را اعلام داشته و امیدواریم انتخابات نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی همچون همیشه برگ زرین دیگری بر دفتر قطور سربلندی و پیشرفت اسلام و انقلاب و ایران عزیز همراه گردد.

