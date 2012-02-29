اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوی کاتاروی قمی به تیم ملی کاتا بانوان کشورمان برای شرکت در اردوی آماده سازی این تیم دعوت شد.
این برای نخستین بار است که در قسمت بانوان مسابقات قهرمانی کشور نیز برای کاراته قم اتفاق به این مهمی رقم میخورد و در کنار تعداد بالای ملی پوشان کاراته کای مرد، بانوی قمی نیز به تیم ملی کاتای بانوان کشورمان دعوت میشود.
دومین مرحله رقابت های انتخابی تیم ملی کاتا و کومیته بانوان کاراته کشورمان روز چهارشنبه هفدهم اسفند ماه به میزبانی تهران در سالن شهید کبکانیان برگزار می شود و معصومه فرجی به عنوان بانوی کاتاروی قمی در رده سنی بزرگسالان در این مرحله شرکت می کند.
دیدار جهش ترابری قم با شهرداری زنجان در بازی برگشت پلیآف لیگ برتر بسکتبال
تیم بسکتبال جهش ترابری قم دوشنبه هفته آینده در دیدار برگشت مرحله پلی آف رقابتهای لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاههای کشور به مصاف همیاری شهرداری زنجان میرود.
بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال کشورمان، این دیدار که حکم بقای یکی از این دو تیم را در لیگ برتر فصل آینده بسکتبال باشگاههای برتر کشور صادر میکند، از ساعت 16 عصر دوشنبه پانزدهم اسفند ماه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم در حالی برگزار میشود که بازی رفت دو تیم عصر روز دوشنبه این هفته در زنجان به انجام رسید و با حساب 67 بر 60 به سود تیم همیاری شهرداری زنجان پایان یافت.
در صورت برتری جهش ترابری قم در دیدار برگشت، کار دو تیم برای تعیین تیم برتر مصاف های رو در رو به بازی سوم کشیده خواهد شد اما در صورت برتری تیم همیاری شهرداری زنجان، تیم جهش ترابری قم به لیگ دسته اول سقوط می کند.
دیدار صبای قم با ماشین سازی تبریز در لیگ برتر امید
تیم فوتبال امید صبای قم در دیدار برگشت خود در رقابتهای لیگ دسته برتر فوتبال امید باشگاههای کشور به مصاف ماشین سازی تبریز میرود.
بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ آزادگان مجری برگزاری رقابت در لیگ های رده های سنی باشگاههای کشور، این دیدار که یکی از بازیهای مهم این هفته لیگ برتر به شمار میرود، از ساعت 16 عصر روز یکشنبه چهاردهم اسفندماه در قم برگزار میشود در حالیکه صبای قم در مکان هشتم جدول لیگ برتر امید قرار دارد.
این در حالی است که صبای قم در دیدار رفت مقابل ماشین سازی تبریز در شهر تبریز موفق شد میزبان خود را با تساوی متوقف کند.
قم - خبرگزاری مهر: دعوت بانوی قمی به تیم ملی کاتا بانوان کشور، دیدار تیم بسکتبال جهش ترابری قم با شهرداری زنجان و دیدار صبای قم با ماشین سازی تبریز در لیگ برتر امید عناوین مهمترین خبرهای کوتاه ورزشی از استان قم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانوی کاتاروی قمی به تیم ملی کاتا بانوان کشورمان برای شرکت در اردوی آماده سازی این تیم دعوت شد.
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