استقلال و آرش برهانی جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رای دیدار استقلال تهران و ملوان بندرانزلی از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام شد. دیدار دو تیم استقلال تهران و ملوان بندرانزلی از سری رقابت‌های لیگ برتر در تاریخ 29/5/91 در حالی برگزار شد که تماشاگران تیم استقلال در نیمه دوم مسابقه از الفاظ رکیک و فحاشی به داوران و تیم ملوان بندرانزلی استفاده کردند. برهمین اساس باشگاه استقلال طبق بند 4 ماده 22 آیین نامه انضباطی به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین به دلیل تخلف آرش برهانی در دقیقه 65 بازی (لگد کردن پای سیامک کوروشی به عمد)، این بازیکن ابتدا طبق بند الف ماده 22 آیین نامه انضباطی به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود محکوم شد اما پس از بررسی و اظهار ندامت و عذرخواهی برهانی، وی به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی بدل از محرومیت (جمعا 30 میلیون ریال) به استناد بند یک ماده 27 آیین نامه انضباطی محکوم شد.

رای صادره به استناد مقررات ماده 15 آیین نامه انضباطی قطعی است.