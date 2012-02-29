حضور در انتخابات نشانه بلوغ سیاسی ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر کانون مداحان شهرستان سمنان طی بیانیه ای به مناسبت فرارسیدن انتخابات نهمین دور از مجلس شورای اسلامی آورده است: حضور گسترده مردم ایران اسلامی همواره پشتیبان اصلی کشور در مقابله با توطئه های مداوم استکبار جهانی بوده است.
این بیانیه می افزاید: اقتدار روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی و تداوم پیشرفت های چشمگیر و همه جانبه در زمینه های علمی و فن آوری و توسعه کشور مرهون مشارکت همه آحاد ملت بزرگ ایران در صحنه های سرنوشت ساز تاریخی است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) طبق وظیفه دینی و بر مبنای رهنمود های مقام معظم رهبری رسالت خود را با امید به نزدیک بودن پیروزی مستضعفان بر مستکبران و ظهور منجی عالم بشریت حضرت قائم آل محمد(عج) تعریف می کنند و هیچ گاه توجه به دروغ پردازی های دشمنان خارجی و داخلی نداشته و ندارند.
بیانیه کانون مداحان آل الله شهرستان سمنان اظهار می دارد: توجه کافی به شاخص های مهم برای انتخاب نماینده اصلح برگرفته از رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری از جمله ولایت مداری در قول و عمل، موضع شفاف در مورد جریان انحرافی و فتنه گران 88، ساده زیستی، وامدار نبودن به صاحبان قدرت و ثروت، توجه به محرومان و دوری از رانت خواری ضرورت همیشگی در انتخابات است.
این بیانیه در پایان خاطر نشان می کند: مداحان اهل بیت(ع) که همواره در میادین دفاع از اسلام و انقلاب و ارزش های آن در مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن پیشرو بوده اند همراه با مردم شایسته ایران در انتخابات پرشکوه مجلس نهم شرکت و به طور یقین در یکی از بزرگترین کارزارها، دشمن زبون را در عرصه جنگ نرم، فرسنگ ها به عقب رانده و استکبار را ذلیل و مایوس خواهند کرد.
سمنان-خبرگزاری مهر: کانون مداحان شهرستان سمنان طی بیانیه ای اعلام کرد: حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات نشانه بلوغ سیاسی یک ملت است.
به گزارش خبرگزاری مهر کانون مداحان شهرستان سمنان طی بیانیه ای به مناسبت فرارسیدن انتخابات نهمین دور از مجلس شورای اسلامی آورده است: حضور گسترده مردم ایران اسلامی همواره پشتیبان اصلی کشور در مقابله با توطئه های مداوم استکبار جهانی بوده است.
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